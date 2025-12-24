Advertisement
अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का हर कोई फैन; पढ़ने-लिखने के मामले में भी बनाए अनोखे रिकॉर्ड

अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का हर कोई फैन; पढ़ने-लिखने के मामले में भी बनाए अनोखे रिकॉर्ड

Atal Bihar Vajpayee Education: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हिंदी भाषा को लेकर यूए में तालियों की गूंज उठ गई थी। हर कोई उन्हें आज भी याद करता है. आइए अटल बिहारी वाजपेयी कितने पढ़े-लिखे थे, जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 01:39 PM IST
अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का हर कोई फैन; पढ़ने-लिखने के मामले में भी बनाए अनोखे रिकॉर्ड

Atal Bihar Vajpayee Education: हर साल 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है. भारत के 10वें और तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था. अपनी कविताएं और भाषा से हर किसी के दिलों पर राज के लिए अटल जी को जाना जाता था. सिर्फ कविताओं और वक्ता के मामले में वो बेहतरीन नहीं थे बल्कि उससे कई ज्यादा वो पढ़ाई-लिखाई के मामले में थे. अपनी जीवनी से उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया है. अपने करीबियों के लिए वो हमेशा से बापजी के नाम से जाने जाते थे. आइए जान लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कितने पढ़े-लिखे हैं? 

3 बार बने थे भारत के पीएम

देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तीन बार पीएम की कुर्सी को संभाला था. पहली बार 13 दिनों के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए दिया गया और वो इस पद पर 16 मई से 1 जून 1996 तक रहे. इसके बाद 8 महीने के लिए (19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक) और फिर से उन्हें 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी. सिर्फ पीएम के तौर पर नहीं वो एक हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता के रूप में भी जाने जाते थे.

अटल जी ने कितनी की थी पढ़ाई-लिखाई?

अटल बिहारी के पिता श्री कृष्ण वाजपेयी एक स्कूल में मास्टर होने के अलावा कवि भी थे. पूर्व पीएम वाजपेयी ने स्कूली पढ़ाई ग्वालियर से की थी. यहां के गोरखी में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर से उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की. इसके बाद ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज (लक्ष्मी बाई कॉलेज) से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. इस दौरान उनके मुख्य सब्जेक्ट- हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत रहे. आगे की पढ़ाई कानपुर के डीएवी कॉलेज से की. इस दौरान उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए डिग्री हासिल की थी.

इसके बाद एलएलबी की पढ़ाई शुरू की लेकिन बीच में ही उन्होंने राजनीतिक में कदम रख दिया. अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे. साल 1968 से 1973 तक वो संघ में अध्यक्ष भी रहे. तीसरी बार में उन्होंने भारत के पीएम पद पर 5 साल का कार्यकाल 1999 से 2004 तक पूरा किया था. 

बन गए थे भाषण देने वाले पहले विदेश मंत्री

भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 अक्टूबर 1977 को संयुक्त राष्ट्र विधानसभा में हिंदी में भाषण दिया था और इसके साथ ही वो भाषण देने वाले पहले विदेश मंत्री भी बन गए थे. उस दौरान दिया गया उनका भाषा ऐतिहासिक माना जाता है और आज भी सभी को गर्व है. उनके भाषा को सुनने के बाद यूएन में तालियों की गूंज थी.

