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Hindi Newsशिक्षाThe Scourge of God: ईश्वर का कहर... क्यों अत्तिला द हूण को माना जाता है इतिहास का सबसे डरावना योद्धा? पढ़ें पूरी डिटेल

The Scourge of God: ईश्वर का कहर... क्यों 'अत्तिला द हूण' को माना जाता है इतिहास का सबसे डरावना योद्धा? पढ़ें पूरी डिटेल

Attila the Hun: अत्तिला द हूण इतिहास का एक ऐसा शक्तिशाली और क्रूर शासक था जिसने अपनी बेजोड़ घुड़सवार सेना और युद्ध रणनीतियों के दम पर मध्य एशिया से यूरोप तक साम्राज्य फैलाया.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 08, 2026, 05:15 PM IST
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The Scourge of God: ईश्वर का कहर... क्यों 'अत्तिला द हूण' को माना जाता है इतिहास का सबसे डरावना योद्धा? पढ़ें पूरी डिटेल

Attila the Hun: अत्तिला द हूण इतिहास का एक बहुत शक्तिशाली और डरावना शासक माना जाता है. उसने हूण साम्राज्य को बहुत बड़े स्तर तक फैलाया था. उसकी लड़ाइयों की कोई एक पक्की संख्या इतिहास में दर्ज नहीं है. लेकिन माना जाता है कि उसने अपने जीवन में दर्जनों बड़े युद्ध और सैकड़ों छोटे अभियान लड़े थे. वो लगातार युद्ध की स्थिति में रहता था और उसकी सेना हर समय हमला करने के लिए तैयार रहती थी.

अत्तिला की लड़ाई लड़ने की शैली बहुत अलग थी. वो सीधे आमने सामने की बड़ी लड़ाई से ज्यादा तेज हमला और घुड़सवार युद्ध पर भरोसा करता था. उसकी सेना बहुत तेज घोड़ों पर चलती थी और अचानक हमला करके दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती थी. वो नकली पीछे हटने की रणनीति भी इस्तेमाल करता था जिससे दुश्मन फंस जाता था. उसके सैनिक तीरंदाजी में बहुत माहिर थे और चलते घोड़े से भी सटीक निशाना लगाते थे.

मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक था एक तरफा राज 

उसका साम्राज्य बहुत विशाल था. हूण साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर यूरोप के कई हिस्सों तक फैला हुआ था. इसमें आज के हंगरी के आसपास का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण था जहां अत्तिला की राजधानी थी. उसका प्रभाव जर्मनी और रोम के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच गया था. उस समय रोमन साम्राज्य भी उससे डरता था क्योंकि उसकी सेना तेजी से हमला करके बड़े इलाके पर कब्जा कर लेती थी.

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कहलाता था ईश्वर का कहर?

अत्तिला को इतिहास में बहुत क्रूर शासक के रूप में भी जाना जाता है. कहा जाता है कि वह युद्ध में बहुत कठोर निर्णय लेता था और दुश्मनों पर बिना दया के हमला करता था. कई ऐतिहासिक विवरणों में उसे ईश्वर का कहर भी कहा गया है. उसके हमलों में कई शहर नष्ट हो गए और लोगों में उसका बहुत डर था. हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये छवि रोमन लेखकों ने बढ़ा-चढ़ाकर लिखी थी.

ताकतवर और डर पैदा करने वाला शासक

कुल मिलाकर अत्तिला एक बहुत ताकतवर और डर पैदा करने वाला नेता था. उसकी सेना की गति और रणनीति उसे अपने समय का सबसे खतरनाक शासक बनाती थी. उसने यूरोप के बड़े हिस्से में सत्ता को हिला दिया था. उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया लेकिन उसका नाम आज भी सबसे शक्तिशाली युद्ध लड़ने वाले राजाओं में लिया जाता है.

ये भी पढ़ें: 179 छात्रों ने पाया 100/100... जारी हुआ महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट; यहां देखें...

 

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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