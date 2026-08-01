August School Holiday List 2026: अगस्त में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल? देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

August School Holiday List 2026: अगस्त का महीना शुरू हो चुका है. इसके साथ ही छात्रों और अभिभावकों की नजर स्कूल हॉलिडे कैलेंडर पर भी टिक जाती है. इस महीने कब-कब स्कूल बंद रहेंगे और किन वजहों से अगस्त के महीने में स्कूलों की छुट्टी रहेगी, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है. इस महीने स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद, रक्षाबंधन समेत विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय त्योहारों भी हैं जिस वजह अलग-अलग राज्यों में राष्ट्रीय और राज्य छुट्टियों की घोषणा हो सकती है.
कुछ राज्यों में राष्ट्रीय और धार्मिक त्योहारों पर छुट्टी है, तो कहीं स्थानीय पर्व या प्रशासनिक आदेश के चलते अतिरिक्त अवकाश की भी घोषणा की जा सकती है. अगस्त 2026 में आपके राज्य में स्कूल किन-किन दिनों बंद रह सकते हैं, आइए स्कूलों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट देखते हैं.
|तारीख
|दिन
|अवसर
|छुट्टी की स्थिति
|2 अगस्त 2026
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|स्कूल बंद
|9 अगस्त 2026
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|स्कूल बंद
|15 अगस्त 2026
|शनिवार
|स्वतंत्रता दिवस
|सभी राज्यों में स्कूलों की छुट्टी
|16 अगस्त 2026
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|स्कूल बंद
|23 अगस्त 2026
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|स्कूल बंद
|26 अगस्त 2026
|बुधवार
|ईद-ए-मिलाद
|कई राज्यों में सरकारी छुट्टी
|28 अगस्त 2026
|शुक्रवार
|रक्षाबंधन
|ज्यादातर सभी राज्यों में स्कूलों की छुट्टी
|30 अगस्त 2026
|रविवार
|साप्ताहिक छुट्टी
|स्कूल बंद
वर्तमान में कुछ राज्यों की स्थिति बारिश और बाढ़ के कारण बेहद खराब है जिस वजह से वहां पर जिला प्रशासन की ओर से छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त छुट्टियों की घोषणा की जा सकती है. ऐसे में अभिभावकों और छात्रों को अपने स्कूल और जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी चाहिए.
स्कूल की आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट के जरिए जान सकते हैं कि आपके राज्य या स्कूल में छुट्टी है या नहीं. इसके अलावा राज्य या जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी हॉलिडे की लिस्ट देख सकते हैं. किसी तरह का शक होने पर अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क छुट्टी की पुष्टि कर सकते हैं.
स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी है कि वो स्थानीय प्रशासन के आदेशों का पालन करें. इसके अलावा त्योहारों और समारोहों के लिए स्कूल की ओर से जारी निर्देशों पर भी ध्यान दें. साथ ही इस बात का जरूर ख्याल रखें कि छुट्टियों के दौरान पढ़ाई के डेली रूटीन में भी कमी नहीं आनी चाहिए.