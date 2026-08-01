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August School Holiday List 2026: अगस्त में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल? देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

August School Holiday List 2026: अगस्त 2026 का महीना स्कूल के छात्रों के लिए छुट्टियों के मामले में खास रहेगा. इस महीने राष्ट्रीय अवकाश जैसे स्वतंत्रता दिवस के अलावा रक्षाबंधन, ईद-ए-मिलाद, ओणम और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों भी हैं. आइए जानते हैं अगस्त में कब-कब स्कूल बंद रहेंगे?

Written BySimran Singh
Published: Aug 01, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:38 AM IST
August School Holiday List 2026: अगस्त में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल? देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Image Credit: August School Holiday List 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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