August School Holiday List 2026: अगस्त में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल? देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

August School Holiday List 2026: अगस्त का महीना शुरू हो चुका है. इसके साथ ही छात्रों और अभिभावकों की नजर स्कूल हॉलिडे कैलेंडर पर भी टिक जाती है. इस महीने कब-कब स्कूल बंद रहेंगे और किन वजहों से अगस्त के महीने में स्कूलों की छुट्टी रहेगी, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है. इस महीने स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद, रक्षाबंधन समेत विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय त्योहारों भी हैं जिस वजह अलग-अलग राज्यों में राष्ट्रीय और राज्य छुट्टियों की घोषणा हो सकती है.