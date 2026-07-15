/Study Abroad: भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी, ये देश दे रहा है पढ़ने के लिए 23 लाख रुपये! जानें कैसे और किसे मिलेगा स्कॉलरशिप का फायदा?

Australia Charles Darwin University Scholarship: हाई एजुकेशन के लिए अक्सर भारत में छात्रों के लिए विदेश में जाना पहली पसंद होती है. ब्रिटिश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत कई विदेश हैं जहां भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन हर किसी के लिए इस सपने को पूरा करना मुमकिन नहीं हो पाता है. हर किसी की जेब इजाजत नहीं देती कि वो विदेश जाकर पढ़ाई कर सकें लेकिन कुछ छात्र स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर अपना सपना पूरा कर पाते हैं. अगर आप भी उन छात्रों में से एक हैं और विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो शायद ये प्राप्त कर सकते हैं.
दुनिया भर में हायर एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया में कई सारी टॉप यूनिवर्सिटी हैं. यहां पर पढ़ाई करने का सपना देखने वाले युवाओं के पास स्कॉलरशिप हासिल करने का शानदार मौका है. रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम (RTP) के तहत स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन RTP स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी और कौन इसका फायदा उठा सकता है? आइए जानते हैं.
ऐसे उम्मीदवार जो ऑस्ट्रेलिया की चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी रिसर्च से डिग्री हासिल करने की प्लानिंग में हैं वो स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं. दरअसल, RTP स्कॉलरशिप को चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी रिसर्च की ओर से मास्टर्स डिग्री या डॉक्टोरल डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को लाभ दिया जा सकता है.
ऑस्ट्रेलियाई सरकार की ओर से एक फंडेड रिसर्च ब्लॉक ग्रांट प्रोग्राम के तहत आरटीपी स्कॉलरशिप है जिसका मकसद छात्रों की आर्थिक सहायता करना है. ऐसे उम्मीदवार जो रिसर्च डॉक्टरेट (PhD) या रिसर्च मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक मदद के रूप में रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकता है.
रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी से संपर्क करना होगा. पोस्टग्रेजुएट रिसर्च ऑफिस से बातचीत करने के बाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां पर RTP स्कॉलरशिप पॉलिसी होगी. ध्यान रहे कि इस स्कॉलरशिप के लिए हर यूनिवर्सिटी की अलग-अलग शर्तें होती हैं और इस वजह से चयन के लिए कॉम्पिटिशन भी हाई होता है. जितना हो सके रिसर्च प्रपोजल और अकादमिक रिकॉर्ड को उतना ज्यादा मजबूत रखें.
जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप का सीधा फायदा नहीं मिल सकेगा जिन उम्मीदवारों के पास रिसर्च से संबंधित असाधारण क्षमता है, वो चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और रिसर्च क्षमता के सबूत को पेश करके साथ फीस में छूट पाने के लिए RTP फीस ऑफसेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे छात्र जिनके पास सरकार द्वारा दी गई अन्य स्कॉलरशिप होगी तो उसे इसका फायदा नहीं मिल सकेगा.