/Study Abroad: भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी, ये देश दे रहा है पढ़ने के लिए 23 लाख रुपये! जानें कैसे और किसे मिलेगा स्कॉलरशिप का फायदा?

Australia Charles Darwin University Scholarship: हाई एजुकेशन के लिए अक्सर भारत में छात्रों के लिए विदेश में जाना पहली पसंद होती है. ब्रिटिश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत कई विदेश हैं जहां भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन हर किसी के लिए इस सपने को पूरा करना मुमकिन नहीं हो पाता है. हर किसी की जेब इजाजत नहीं देती कि वो विदेश जाकर पढ़ाई कर सकें लेकिन कुछ छात्र स्कॉलरशिप का फायदा उठाकर अपना सपना पूरा कर पाते हैं. अगर आप भी उन छात्रों में से एक हैं और विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो शायद ये प्राप्त कर सकते हैं.