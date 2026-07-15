Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /Study Abroad: भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी, ये देश दे रहा है पढ़ने के लिए 23 लाख रुपये! जानें कैसे और किसे मिलेगा स्कॉलरशिप का फायदा?

Study Abroad: भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी, ये देश दे रहा है पढ़ने के लिए 23 लाख रुपये! जानें कैसे और किसे मिलेगा स्कॉलरशिप का फायदा?

Australia Charles Darwin University Scholarship: अगर आप विदेश में पढ़ने का सोच रहे हैं तो एक यूनिवर्सिटी की ओर से 23 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप का फायदा दिया जा रहा है, आइए जानते हैं इसके लिए कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं?

Written BySimran Singh
Published: Jul 15, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:54 PM IST
Study Abroad: भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी, ये देश दे रहा है पढ़ने के लिए 23 लाख रुपये! जानें कैसे और किसे मिलेगा स्कॉलरशिप का फायदा?
Image Credit: Australia Charles Darwin University Scholarship

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FIFA World Cup 2026: फाइनल में उतरेगा ये अजेय योद्धा...जब भी खेला टीम को मिली जीत
FIFA World Cup 202637 min ago
2
crime news51 min ago
3
PoK protest54 min ago
4
lifestyle1 hr ago
5
maharastra government1 hr ago