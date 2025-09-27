Azim Premji Scholarship 2025: अब बीच में नहीं रुकेगी बेटियों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन के लिए हर साल मिलेगी 30,000 की मदद, जल्दी करें आवेदन

Azim Premji Scholarship 2025: आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की हायर एजुकेशन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सलाना 30 हजार रुपये की स्कॉलरशिप दे रहा है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है.
Trending Photos
Azim Premji Scholarship 2025: आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली अधिकांश छात्राओं के साथ अक्सर ऐसा होता है कि 12वीं के बाद पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई में अच्छी होने के बावजूद उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है. देश की बेटियों की इसी स्थिति को देखते हुए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 प्रदान किया जा रहा है. अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के पहले राउंड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक छात्रा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. वहीं, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए दूसरे राउंड की आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी, 2026 से शुरू होगी और लास्ट डेट 31 जनवरी, 2026 रहेगी.
सालाना मिलेगी 30 हजार की मदद
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत चुनी गई सभी छात्राओं को सालाना 30,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, जबतक डिग्री या डिप्लोमा कोर्स पूरी नहीं हो जाती है . स्कॉलरशिप के इस पैसे को छात्रा ट्यूशन फीस के अलावा किताबें, हॉस्टल फीस या किसी भी पढ़ाई से जुड़े खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी.
कौन कर सकता है आवेदन?
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के लिए वे छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं, जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई सरकारी स्कूल या कॉलेज से पूरी की है. इसके साथ ही उन्होंने 2025-26 शैक्षणिक सत्र में पहली बार किसी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लिया है.
किन राज्यों की छात्राओं को मिलेगा लाभ?
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप स्कीम 2025 का लाभ देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की छात्रा उठा सकेंगी. राज्यों में- झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं.
ये भी पढ़ें: कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी, क्या होनी चाहिए तैयारी, अब ऑनलाइन UPSC के बॉस खुद बताएंगे टिप्स, बस करना है ये काम
इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी
पासपोर्ट साइज कलर फोटो
आधार कार्ड
बैंक डिटेल्स
10वीं और 12वीं की मार्कशीट
एडमिशन पुरूफ, आदि.
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट azimpremjifoundation.org पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद Azim Premji Scholarship 2025 लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां पूछे गए सवालों का जवाब दें.
फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.
ये भी पढ़ें: विदेश या देश... कहां से पढ़ाई करना सबसे बेस्ट और किफायती? जानें फायदे-नुकसान