Advertisement
trendingNow12939060
Hindi Newsशिक्षा

Azim Premji Scholarship 2025: अब बीच में नहीं रुकेगी बेटियों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन के लिए हर साल मिलेगी 30,000 की मदद, जल्दी करें आवेदन

Azim Premji Scholarship 2025: आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की हायर एजुकेशन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सलाना 30 हजार रुपये की  स्कॉलरशिप दे रहा है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Azim Premji Scholarship 2025: अब बीच में नहीं रुकेगी बेटियों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन के लिए हर साल मिलेगी 30,000 की मदद, जल्दी करें आवेदन

Azim Premji Scholarship 2025: आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली अधिकांश छात्राओं के साथ अक्सर ऐसा होता है कि 12वीं के बाद पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई में अच्छी होने के बावजूद उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है. देश की बेटियों की इसी स्थिति को देखते हुए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 प्रदान किया जा रहा है. अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के पहले राउंड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक छात्रा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. वहीं, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए दूसरे राउंड की आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी, 2026 से शुरू होगी और लास्ट डेट 31 जनवरी, 2026 रहेगी. 

सालाना मिलेगी 30 हजार की मदद 
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत चुनी गई सभी छात्राओं को सालाना 30,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, जबतक डिग्री या डिप्लोमा कोर्स पूरी नहीं हो जाती है . स्कॉलरशिप के इस पैसे को छात्रा ट्यूशन फीस के अलावा किताबें, हॉस्टल फीस या किसी भी पढ़ाई से जुड़े खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी. 

कौन कर सकता है आवेदन?
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के लिए वे छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं, जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई सरकारी स्कूल या कॉलेज से पूरी की है. इसके साथ ही उन्होंने 2025-26 शैक्षणिक सत्र में पहली बार किसी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किन राज्यों की छात्राओं को मिलेगा लाभ?
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप स्कीम 2025 का लाभ देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की छात्रा उठा सकेंगी. राज्यों में- झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी, क्या होनी चाहिए तैयारी, अब ऑनलाइन UPSC के बॉस खुद बताएंगे टिप्स, बस करना है ये काम

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी 

  • पासपोर्ट साइज कलर फोटो

  • आधार कार्ड

  • बैंक डिटेल्स 

  • 10वीं और 12वीं की मार्कशीट

  • एडमिशन पुरूफ, आदि. 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट azimpremjifoundation.org पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद Azim Premji Scholarship 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां पूछे गए सवालों का जवाब दें. 

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • फिर फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: विदेश या देश... कहां से पढ़ाई करना सबसे बेस्ट और किफायती? जानें फायदे-नुकसान

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Azim Premji Scholarship 2025

Trending news

तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन टला, मंत्री बोले- SC का फैसला आने तक चेंज नहीं
Tamil Nadu News In Hindi
तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन टला, मंत्री बोले- SC का फैसला आने तक चेंज नहीं
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
;