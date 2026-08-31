/Azim Premji Scholarship 2026: आवेदन की आखिरी तारीख आज, जानें कौन कर सकता है अप्लाई; हर साल मिलेंगे 30 हजार रुपये

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवेदन करने की आज यानी 31 अगस्त 2026 आखिरी तारीख है. योग्य छात्राएं 2026-27 शैक्षणिक सत्र में अंडरग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता पाने के उद्देश्य से आवेदन कर सकती हैं. आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट azimpremjifoundation.org पर जाना होगा. यह स्कॉलरशिप खासतौर पर वंचित या आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद करने के उद्देश्य से है.
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य ऐसी छात्राओं को आर्थिक सहयोग देना है, जो 2026-27 सत्र में अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत कर रही हैं. चयनित छात्राएं भारत में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों के अलावा विश्वसनीय और वास्तविक निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकती हैं. इस तरह स्कॉलरशिप का फोकस छात्राओं को उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाए रखने में मदद करना है.
यह स्कॉलरशिप उन योग्य छात्राओं के लिए है, जो अंडरग्रेजुएट या डिप्लोमा प्रोग्राम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले रही हैं. आवेदक ने कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई नियमित छात्र के रूप में किसी सरकारी स्कूल या कॉलेज से पूरी की होनी चाहिए और यह संबंधित पात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होना जरूरी है.
इसके अलावा छात्रा ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र में किसी मान्यताप्राप्त अंडरग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम के प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश लिया होना चाहिए. संबंधित कोर्स की अवधि दो से पांच वर्ष के बीच होनी चाहिए. संस्थान सरकारी या भारत में स्थित विश्वसनीय निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय हो सकता है.
योग्य छात्राएं ऑनलाइन आवेदन के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक स्कॉलरशिप वेबसाइट पर जाएं. वहां “Register New Application Cohort 2026” विकल्प चुनकर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और OTP के जरिए उसे वेरिफाई करना होगा. इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर लॉगिन करना होगा.
लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी. इसके बाद निर्धारित फॉर्मेट में जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और वैध बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करनी होगी. सभी विवरणों को ध्यान से जांचने के बाद आवेदन सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.
आवेदन करते समय छात्राओं को हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का पहला पेज या पात्र बैंक स्टेटमेंट, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कक्षा 12वीं की मार्कशीट और कॉलेज में प्रवेश के प्रमाण के तौर पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट या ट्यूशन फीस रसीद तैयार रखनी चाहिए.
फोटो पिछले छह महीने के भीतर खींची गई 2x2 इंच की रंगीन फोटो होनी चाहिए. दस्तावेज साफ और बिना एडिट किए हुए होने चाहिए. आवेदन में सेल्फी स्वीकार नहीं की जाएगी. कॉलेज एडमिशन प्रूफ में छात्रा का नाम समेत जरूरी प्रवेश संबंधी विवरण स्पष्ट रूप से होना चाहिए.
आवेदन सबमिट करने से पहले छात्राओं को पात्रता की सभी शर्तें ध्यान से जांच लेनी चाहिए. खासतौर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश, कोर्स की अवधि, संस्थान की मान्यता और शैक्षणिक दस्तावेजों की जानकारी सही होना जरूरी है. बैंक अकाउंट की जानकारी भी सावधानी से भरनी चाहिए, क्योंकि गलत विवरण आवेदन प्रक्रिया में समस्या पैदा कर सकता है.