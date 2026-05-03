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Hindi Newsशिक्षाअमेरिका नहीं, इस देश के पास है सबसे खूंखार बॉम्बर बेड़ा; मौत बनकर आसमान से बरसती है मिसाइलें; रडार भी नहीं पकड़ पाते तबाही की आहट

अमेरिका नहीं, इस देश के पास है सबसे 'खूंखार बॉम्बर' बेड़ा; मौत बनकर आसमान से बरसती है मिसाइलें; रडार भी नहीं पकड़ पाते तबाही की आहट

Strategic Bomber Fleet 2026: दुनिया में केवल अमेरिका, चीन और रूस के पास ही रणनीतिक बमवर्षक बेड़े हैं, जिनमें चीन 209 विमानों के साथ संख्या में आगे है जबकि अमेरिका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में आगे है. आज हम इन तीनों बेड़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 03, 2026, 08:55 AM IST
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अमेरिका नहीं, इस देश के पास है सबसे 'खूंखार बॉम्बर' बेड़ा; मौत बनकर आसमान से बरसती है मिसाइलें; रडार भी नहीं पकड़ पाते तबाही की आहट

Strategic Bomber Fleet 2026: दुनिया में लंबी दूरी तक हमला करने वाले बॉम्बर जेट बहुत कम देशों के पास हैं. आज के समय में केवल अमेरिका, चाइना और रूस ही ऐसे देश हैं जिनके पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर फ्लीट मौजूद है. इन तीनों की ताकत और रणनीति अलग-अलग है. खास बात ये है कि अमेरिका के पास सबसे एडवांस और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जेट हैं. वहीं चीन और रूस संख्या के हिसाब से आगे दिखाई देते हैं. इन तीनों देशों के पास परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी है, जिससे इनकी ताकत और बढ़ जाती है.

चीन सबसे आगे...

अगर कुल संख्या की बात करें तो चीन सबसे आगे है. उसके पास करीब 209 बॉम्बर जेट हैं. अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है, जिसके पास लगभग 140 बॉम्बर हैं. रूस तीसरे स्थान पर है और उसके पास करीब 120 बॉम्बर विमान हैं. हालांकि केवल संख्या ही सब कुछ नहीं होती है. टेक्नोलॉजी, रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी होती है. इसी वजह से अमेरिका तकनीकी रूप से सबसे आगे माना जाता है.

बढ़ सकती है चीन की ताकत!!!

चीन की बात करें तो उसकी एयर फोर्स का मेन बमवर्षक H-6 सीरीज के बॉम्बर हैं. ये पुराने सोवियत डिजाइन पर आधारित हैं, लेकिन समय के साथ इन्हें अपडेट किया गया है. H-6K, H-6J और H-6N इसके अलग-अलग वर्जन हैं. इनमें H-6K लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है. H-6N हवा में ईंधन भर सकता है और मिसाइल लॉन्च कर सकता है. चीन एक नए स्टेल्थ बॉम्बर H-20 पर भी काम कर रहा है. अगर ये सफल होता है, तो चीन की ताकत काफी बढ़ सकती है. अभी तक उसकी ज्यादातर ताकत पुराने मॉडल पर ही निर्भर है.

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क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में भरोसा करता है अमेरिका

अमेरिका की रणनीति थोड़ी अलग है. वो संख्या से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता है. उसके पास B-52 Stratofortress, B-1 Lancer और B-2 Spirit जैसे एडवांस बॉम्बर हैं. B-2 स्प्रिट खास तौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है. ये दुश्मन के रडार से बचकर हमला कर सकता है. अमेरिका अब B-21 रेडर नाम का नया बॉम्बर भी बना रहा है. इसका मकसद पुराने विमानों को बदलना और नई टेक्नोलॉजी को शामिल करना है. अमेरिका की एयर फोर्स का एक बड़ा हिस्सा परमाणु हमले की तैयारी और वैश्विक स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार रहता है.

मजबूत बॉम्बर फ्लीट के मामले में रूस भी पीछे नहीं... 

रूस के पास भी मजबूत बॉम्बर फ्लीट है, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. उसके प्रमुख विमान Tu-160, Tu-95 और Tu-22M3 हैं. Tu-160 सबसे आधुनिक और ताकतवर माना जाता है. Tu-95 लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है. जबकि Tu-22M3 तेज रफ्तार वाला बॉम्बर है. लेकिन इन विमानों में से कई पुराने हो चुके हैं. नए विमान बनाने की रफ्तार भी धीमी है. यही वजह है कि रूस अपनी पुरानी फ्लीट को ही अपग्रेड करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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