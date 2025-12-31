B.Pharma और D.Pharma में से कौन सा बेहतर? जानें कोर्स से लेकर करियर तक सब कुछ

Advertisement
B.Pharma Vs D.Pharm: बी.फार्मा और डी.फार्मा, दोनों ही कोर्स मेडिकल क्षेत्र से संबंधित है. दोनों कोर्स 12वीं के बाद अपनाए जा सकते हैं. अगर आप इन दोनों कोर्स में से अंतर जानना चाहते हैं तो आइए जान लेते हैं कि कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा?

B.Pharma Vs D.Pharm: भारत में स्टूडेंट्स की पहली पसंद में से एक मेडिकल क्षेत्र है. डॉक्टरी के अलावा अन्य कोर्स को अपनाना भी पसंद करते हैं. इसके अलावा वो छात्र जो बीडीएस, बीएचएमएस से लेकर एमबीबीएस जैसे कोर्स में एडमिशन के लिए नीट यूजी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो वो ऐसे क्षेत्र में करियर बनाने का सोचते हैं जिससे वो मेडिकल क्षेत्र में ही अपना करियर बना सके. ऐसे कोर्सों में फार्मेसी शामिल है. इसके लिए डिप्लोमा और बैचलर डिग्री को अपना सकते हैं. इसे बी. फार्मा और डी. फार्मा के नाम से भी जाना जाता है. दोनों कोर्स में क्या अंतर है और कौन सा कोर्स बेहतर है? आइए जानते हैं.

क्या है बी. फार्मा और डी. फार्मा में अंतर?

बी. फार्मा का मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी है. जबकि, डी. फार्मा का मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है. एक बैचलर कोर्स है और दूसरा डिप्लोमा कोर्स है. सिर्फ दो साल की अवधि में डी फार्मा कोर्स को किया जाता है. बी फार्मा कोर्स की अवधि चार साल तक की होती है.

क्या 12वीं के बाद बी या डी फार्मा किया जा सकता है?

जी हां, 12वीं के बाद बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स को कर सकते हैं. डी फार्मा करने के लिए स्टूडेंट्स के पास 12वीं साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए जिसमें सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 55 प्रतिशत तक अंक से पास होना जरूरी होता है. जबकि, 12वीं में 50 प्रतिशत तक अंक से पास होना जरूरी है.

डी फार्मा और बी फार्मा में कौन सा कोर्स बेस्ट?

एक कोर्स डिप्लोमा है और एक बैचलर, ऐसे में ये तो साफ ही है कि डिप्लोमा से बेहतर बैचलर कोर्स ही है. हालांकि, सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना है तो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं. बी. फार्मा कोर्स को वो लोग अपना सकते हैं जो एकेडमिक और डीप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं. करियर के लिहाज से ज्यादा ऑप्शन्स के लिए बी. फार्मा कोर्स बेहतर रहेगा.

