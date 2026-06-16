देश के लाखों युवा हर साल IAS, IPS और IFS जैसे प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचने का सपना देखते हैं. लेकिन 12वीं पास करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि UPSC की तैयारी के लिए कौन-सी डिग्री सबसे बेहतर रहेगी. क्या BA करना सही रहेगा या B.Tech? इस सवाल का जवाब UPSC के आधिकारिक नियमों में छिपा है. दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए किसी विशेष विषय या डिग्री की अनिवार्यता नहीं रखता. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री रखने वाला उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सकता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर केवल UPSC के सिलेबस से मेल की बात की जाए तो BA की डिग्री कई मामलों में मददगार साबित होती है. इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषय सीधे तौर पर UPSC के जनरल स्टडीज पेपर से जुड़े होते हैं. ऐसे में आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्रों को इन विषयों की बुनियादी समझ पहले से ही मिल जाती है. इससे उन्हें तैयारी के दौरान अतिरिक्त समय बचाने और विषयों को गहराई से समझने में मदद मिलती है.
BA करने वाले छात्रों के लिए UPSC मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय (Optional Subject) का चयन भी अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. जिन विषयों की पढ़ाई वे ग्रेजुएशन में कर चुके होते हैं, उन्हीं में से कई विषय UPSC में ऑप्शनल के रूप में उपलब्ध हैं. इससे तैयारी की दिशा अधिक स्पष्ट हो जाती है और उम्मीदवारों को विषय समझने में कम कठिनाई आती है. यही कारण है कि वर्षों से बड़ी संख्या में सफल उम्मीदवार आर्ट्स बैकग्राउंड से आते रहे हैं.
बिल्कुल नहीं. पिछले कुछ वर्षों में इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के छात्रों ने UPSC में शानदार प्रदर्शन किया है. इन छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता (Analytical Ability), तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल काफी मजबूत होते हैं. यही गुण CSAT पेपर और उत्तर लेखन में मददगार साबित होते हैं. आज UPSC टॉपर्स की सूची में बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स दिखाई देते हैं.
हाल के वर्षों के UPSC टॉपर्स पर नजर डालें तो अलग-अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. 2023 के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव ने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. 2022 की टॉपर इशिता किशोर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था. वहीं 2021 की टॉपर श्रुति शर्मा इतिहास विषय से स्नातक थीं. 2020 के टॉपर शुभम कुमार और 2018 के टॉपर कनिष्क कटारिया भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे. यह साबित करता है कि सफलता किसी एक डिग्री तक सीमित नहीं है.
विशेषज्ञों का कहना है कि IAS बनने के लिए कोई “मैजिक डिग्री” नहीं होती. सबसे बेहतर विकल्प वही है जिसमें आपकी वास्तविक रुचि हो. अगर आपको सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषय पसंद हैं तो BA चुन सकते हैं. वहीं अगर आपकी रुचि तकनीकी विषयों में है तो B.Tech भी बेहतरीन विकल्प है. UPSC में सफलता डिग्री से ज्यादा आपकी मेहनत, अनुशासन, निरंतरता और सही रणनीति पर निर्भर करती है.
UPSC की तैयारी एक लंबी और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है. चाहे आपकी डिग्री BA हो, B.Tech हो या किसी अन्य विषय में, सफलता तभी मिलेगी जब आप करेंट अफेयर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उत्तर लेखन पर लगातार काम करेंगे. इसलिए डिग्री के नाम पर उलझने के बजाय अपने पसंदीदा विषय का चयन करें और मजबूत तैयारी पर ध्यान दें. यही रणनीति आपको IAS बनने के सपने के सबसे करीब ले जा सकती है.