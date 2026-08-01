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घंटों पढ़ाई और लैपटॉप पर काम से बढ़ रहा Back Pain, डॉ. हरीश ग्रोवर ने बताए बिना सर्जरी राहत के 5 फॉर्मूले

Back Pain Success Story: कमर दर्द, स्लिप डिस्क और साइटिका से परेशान मरीजों के लिए राहत की खबर. जानिए कैसे डॉ. हरीश ग्रोवर के 5 असरदार फॉर्मूलों, एडवांस्ड फिजियोथेरेपी और नॉन-सर्जिकल इलाज से हजारों लोग बिना ऑपरेशन सामान्य जीवन में लौट रहे हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 01, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:52 PM IST
घंटों पढ़ाई और लैपटॉप पर काम से बढ़ रहा Back Pain, डॉ. हरीश ग्रोवर ने बताए बिना सर्जरी राहत के 5 फॉर्मूले

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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