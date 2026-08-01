/घंटों पढ़ाई और लैपटॉप पर काम से बढ़ रहा Back Pain, डॉ. हरीश ग्रोवर ने बताए बिना सर्जरी राहत के 5 फॉर्मूले

कभी घंटों बैठकर काम करना, गलत पोस्चर, बढ़ता वजन और भागदौड़ भरी जीवनशैली कमर दर्द को आम समस्या बना देती थी. कई मरीजों को लगता था कि स्लिप डिस्क, साइटिका या लगातार रहने वाले बैक पेन का मतलब आखिरकार ऑपरेशन ही है. लेकिन आज तस्वीर बदल रही है. बिना सर्जरी के इलाज की आधुनिक तकनीकों और सही मार्गदर्शन की बदौलत हजारों मरीज फिर से सामान्य जिंदगी जी रहे हैं. इस बदलाव के पीछे प्रमुख नामों में से एक हैं पेनफ्लेम क्लिनिक के संस्थापक डॉ. हरीश ग्रोवर, जिन्होंने स्पाइन और जॉइंट केयर को नई दिशा देने का प्रयास किया है.
डॉ. हरीश ग्रोवर का मानना है कि हर कमर दर्द का समाधान ऑपरेशन नहीं होता. उनके अनुसार दर्द को केवल पेनकिलर या अस्थायी इंजेक्शन से दबाने के बजाय उसकी असली वजह तक पहुंचना जरूरी है. सही समय पर जांच, सटीक डायग्नोसिस और मरीज की जीवनशैली को समझकर तैयार किया गया उपचार प्लान कई मामलों में सर्जरी की जरूरत को टाल सकता है. यही सोच आज हजारों मरीजों की सक्सेस स्टोरी बन रही है, जो बिना चीर-फाड़ के अपने काम और सामान्य दिनचर्या में लौट चुके हैं.
पांच फॉर्मूलों से मिली नई जिंदगी
डॉ. ग्रोवर के अनुभव और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के आधार पर पांच ऐसे फॉर्मूले सामने आए हैं, जिन्होंने मरीजों को राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पहला, विशेषज्ञ की निगरानी में एडवांस्ड फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक केयर, जिससे साइटिका, डिस्क बल्ज और क्रोनिक बैक पेन जैसी समस्याओं में सुधार देखा गया. दूसरा, सही एर्गोनोमिक पोस्चर अपनाना ताकि रीढ़ पर अनावश्यक दबाव न पड़े. तीसरा, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रण, जिससे कमर पर पड़ने वाला भार कम होता है. चौथा, हर 30 से 40 मिनट में उठकर स्ट्रेच करना और लंबे समय तक लगातार बैठने से बचना. पांचवां, बिना डॉक्टर की सलाह के पेनकिलर लेने की आदत छोड़ना, क्योंकि इससे दर्द का कारण खत्म नहीं होता और लंबे समय में शरीर के अन्य अंग प्रभावित हो सकते हैं.
हर मरीज के लिए अलग रिकवरी प्लान
पेनफ्लेम क्लिनिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां सभी मरीजों के लिए एक जैसा इलाज नहीं किया जाता. डॉ. हरीश ग्रोवर और उनकी टीम मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, काम करने के तरीके, दैनिक आदतों और लाइफस्टाइल का विस्तार से अध्ययन करती है. इसके बाद एक कस्टमाइज्ड रिकवरी प्रोग्राम तैयार किया जाता है, जिससे इलाज केवल दर्द कम करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दोबारा समस्या होने की संभावना को भी कम करने का प्रयास किया जाता है.
देश-विदेश के मरीजों में बढ़ा भरोसा
आधुनिक तकनीक, नॉन-इनवेसिव उपचार और मानवीय दृष्टिकोण के संयोजन ने पेनफ्लेम क्लिनिक को अलग पहचान दिलाई है. डॉ. ग्रोवर का कहना है कि उनका लक्ष्य मरीजों को अस्थायी राहत देना नहीं, बल्कि उन्हें लंबे समय तक दर्दमुक्त जीवन देना है. यही वजह है कि देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग बिना बड़े ऑपरेशन के इलाज के लिए यहां पहुंच रहे हैं और सफल उपचार के बाद अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट रहे हैं.
गंभीर लक्षणों को नजरअंदाज न करें
हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट करते हैं कि हर कमर दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए. यदि पैरों में लगातार कमजोरी महसूस हो, सुन्नपन बढ़ता जाए, चलने में गंभीर दिक्कत हो या पेशाब और मल पर नियंत्रण खत्म होने लगे, तो यह गंभीर संकेत हो सकते हैं. ऐसे मामलों में तुरंत स्पाइन विशेषज्ञ से संपर्क करना जरूरी है ताकि समय रहते उचित उपचार मिल सके.