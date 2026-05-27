Bakrid Goat Rate: बकरीद पर हजारों नहीं, लाखों रुपये में बिकते हैं बकरे, क्या है कीमत बढ़ने की असली वजह?

Bakrid Goat Rate: इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक बकरीद (ईद-उल-अजहा) है. त्याग, बलिदान और अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक ये त्योहार इस बार 28 मई 2026 को मनाया जा रहा है. इस दिन इस्लाम धर्म के लोग जानवरों जैसे- बकरा या भेड़ की कुर्बानी देकर अपनी वफादारी का इजहार करते हैं. हर साल बकरीद के मौके पर लाखों रुपये की कीमत में बकरों को खरीदा और बेचा जाता है. अलग-अलग तरह के दिखने वाले बकरे दुनिया भर में विभिन्न कीमतों में बिकते हैं. कुछ बकरों या बकरियों की कीमत 10 से 15 हजार के बीच ही होती है लेकिन कुछ ऐसे भी बकरे होते हैं जिसे खरीदना मतलब एक गाड़ी या बंगला खरीद लिया हो. दरअसल, हजारों रुपये में नहीं बल्कि लाखों रुपये में बकरे बाजारों में मिलते हैं. आखिर क्या वजह है जो बाजारों में इतने महंगे बकरे मिलते हैं?

बकरों की मंडी में लाखों रुपये के बकरे

ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर बाजारों में सिर्फ 10 से 50 हजार रुपये के बीच नहीं बल्कि लाखों रुपये में बकरे मिलते हैं. कई बार महंगाई के कारण बकरे की कीमत ज्यादा हो जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्केट में कुर्बानी वाला छोटा बकरा आमतौर पर 10 हजार रुपये तक मिल जा रहा है लेकिन बड़े बकरे की शुरुआती कीमत 30 से 50 हजार रुपये के करीब है. जबकि, कुछ खास नस्ल के बकरे हैं जिनकी शुरुआती कीमत 1 लाख से अधिक है.

क्यों महंगे बिकते हैं बकरे?

बकरीद पर बकरों की डिमांड ज्यादा होती है और उनकी कीमत अधिक होने के पीछे की वजह कई हैं. किसी भी बकरे की कीमत ज्यादा होने का कारण उसकी नस्ल भी होती है. आप किस नस्ल का बकरा खरीद रहे हैं और उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है? इससे भी बहुत फर्क पड़ता है. नस्ल के अलावा बकरे की हाइट, उम्र, शरीर की बनावट आदि से भी कीमत तय होती है. जितने अच्छे नस्ल और कद-काठी वाला बकरा होता है उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होती है और कीमत भी हद से पार हो सकती है. बकरे के शरीर को देखकर ही कई बार लाख से पार रेट चला जाता है.

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दुनिया में सबसे महंगी नस्ल वाला बकरा कौन सा है?

अगर बात करें दुनिया में सबसे महंगे रेट में बिकने वाले नस्ल के बकरे की तो वो अंगोरा नस्ल के बकरे होते हैं. इस नस्ल के बकरे की कद-काठी काफी मजबूत होती है. इस वजह से मार्केट में अंगोरा नस्ल के बकरे बहुत महंगे बिकते हैं. इसके अलावा मार्केट में उन बकरों की भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है जिनके कान लंबे होते हैं और वो बहुत महंगे बिकते हैं.

दांत देखकर खरीदा जाता है बकरा

बकरीद के समय जब बकरा खरीदा जाता है तो उन बकरों के दांत पर भी खास गौर किया जाता है. इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक सिर्फ उन बकरों की कुर्बानी दी जाती है जिनके मुंह में दो, चार या छह दांत होते हैं. जबकि, बिना दांत वाले या 2, 4, 6 से अलग संख्या के दांत वाले बकरों की कुर्बानी नहीं दी जाती है और उनका मार्केट में रेट भी ज्यादा नहीं होता है. कुर्बानी के लिए इस तरह के बकरों को नहीं खरीदा जाता है.

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