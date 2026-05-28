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Bakrid Qurbani Record: बकरीद पर कुर्बानी का रिकॉर्ड बनाने वाला कौन सा देश, कितने नंबर पर भारत और पाकिस्तान?

Bakrid Qurbani Record: क्या आप उस देश का नाम जानते हैं जहां बकरीद पर सबसे ज्यादा बकरों की कुर्बानी दी जाती है? इसके बारे में जानकार हैरानी हो सकती है क्योंकि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश सबसे पहले नहीं आता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 28, 2026, 12:14 PM IST
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Bakrid Qurbani
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Bakrid Qurbani Record: भारत में 28 मई को ईद-उल-अजहा यानी बकरीद का त्योहार है. इस्लाम के धार्मिक परंपरा के मुताबिक बकरों और अन्य पशुओं की कुर्बानी के लिए ये दिन जाना जाता है. हजारों से लेकर लाखों रुपये की कीमत में बकरों को बेचा और खरीदा जाता है. इस धर्म में कुर्बानी देने का मतलब सिर्फ पशु की बलि देना हीं होता है बल्कि अल्लाह के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक भी कुर्बानी मानी जाती है. इसका उद्देश्य खुदा को अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने का बताया जाता है. इस्लाम धर्म में कुर्बानी का रिवाज बहुत पुराना है मगर ऐसे कई देश हैं जो कुर्बानी के मामले में रिकॉर्ड बनाते हैं. दुनिया में ऐसा कौन सा देश सबसे पहले आता है जो कुर्बानी देने के मामले में पहले नंबर पर है? आइए जानते हैं पाकिस्तान और भारत किस स्थान पर है?

सबसे ज्यादा कुर्बानी किस देश में होती है?

दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला देश कौन सा है? अगर आप से कोई ये सवाल करे तो इसका जवाब जान लीजिए कि वो बांग्लादेश है. दुनिया भर में बांग्लादेश का नाम सबसे ऊपर आता है जो बकरीद में 1 करोड़ से ज्यादा जानवरों की कुर्बानी देते हैं. बांग्लादेश के पशु विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में बांग्लादेश में 1 करोड़ से ज्यादा जानवरों की बलि दी गई थी. 

कुर्बानी देने में किस नंबर पर पाकिस्तान?

बकरीद पर कुर्बानी के मामले में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, इस देश का नाम दूसरे नंबर पर आता है. 2024 में पाकिस्तान में करीब 68 लाख कुर्बानियां दी गई थीं. पाकिस्तान टैनर एसोसिएशन के अनुसार अलग-अलग जानवरों की कुर्बानियां बकरीद पर दी गई थीं.

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पाकिस्तान के बाद कौन सा देश कुर्बानी देने में आगे?

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद तुर्की में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी जाती है. इसके बाद इंडोनेशिया, भारत, सऊदी अरब जैसे देशों के नाम कुर्बानी देने के मामले में आगे हैं. बता दें कि बकरे की कुर्बानी देने के मामले में भारत का स्थान तीसरे नंबर पर आता है. हालांकि, ये एक अनुमान लगाया गया आंकड़ा है. दुनिया भर में ज्यादातर देशों में बकरीद पर बकरा, बकरी, भैंस, भेड़, दुम्बा, बैल और ऊंट जैसे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है.

क्यों दी जाती है बकरीद पर कुर्बानी? 

बकरीद पर पैगंबर इब्राहीम की आस्था और समर्पण की याद में कुर्बानी दी जाती है. जब उन्होंने अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी की थी. उनकी सच्ची नीयत देखकर अल्लाह ने बेटे की जगह जानवर की कुर्बानी स्वीकार की थी. इसके बाद से ही बकरा ईद यानी बकरीद पर बकरे समेत अन्य जानवरों की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है.

ये भी पढ़ें- Bakrid Goat Rate: बकरीद पर हजारों नहीं, लाखों में बिकते हैं बकरे, क्या है कीमत बढ़ने की असली वजह?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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