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बनना है आयुर्वेदिक डॉक्टर? BAMS के लिए टॉप कॉलेज से लेकर एडमिशन और फीस, यहां देखें डिटेल्स

BAMS course details eligibility: BAMS कोर्स आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने का एक बेहतर रास्ता है, जिसके लिए नीट स्कोर के आधार पर दाखिला मिलता है. 5.5 साल की इस डिग्री के बाद सरकारी अस्पताल, निजी क्लिनिक और रिसर्च सेंटर में करियर के ढेरों अवसर मिलते हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:18 AM IST
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बनना है आयुर्वेदिक डॉक्टर? BAMS के लिए टॉप कॉलेज से लेकर एडमिशन और फीस, यहां देखें डिटेल्स

BAMS course details eligibility: अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी आपके लिए सही कोर्स है. ये कोर्स भारत में काफी लोकप्रिय है. इसमें आयुर्वेद के जरिए इलाज करना सिखाया जाता है. ये डिग्री पूरी करने के बाद आप डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं. साथ ही क्लिनिक खोलने या अस्पताल में नौकरी करने का मौका भी मिलता है.

BAMS में एडमिशन लेने के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है. इसके बाद आपको NEET परीक्षा पास करनी होती है. NEET के स्कोर के आधार पर ही कॉलेज में दाखिला मिलता है. जितना अच्छा स्कोर होगा, उतना अच्छा कॉलेज मिलने का मौका बढ़ जाता है. इसलिए इस परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना बहुत जरूरी है.

इन कॉलेज में ले सकते हैं एडमिशन

देश में कई अच्छे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं जहां BAMS की पढ़ाई कराई जाती है. सरकारी कॉलेजों में फीस कम होती है और पढ़ाई का स्तर भी अच्छा माना जाता है. वहीं प्राइवेट कॉलेजों में फीस ज्यादा होती है. लेकिन वहां भी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं. कॉलेज का चयन करते समय उसकी मान्यता और पढ़ाई के स्तर को जरूर देखें. आप यहां बताए हुए कुछ कॉलेज को प्रायोरिटी में रख सकते हैं, BHU वाराणसी (IMS BHU), चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, और आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज आपके लिए सबसे बेहतर कॉलेज साबित हो सकते हैं.

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कितने साल का है कोर्स?

BAMS कोर्स की अवधि करीब 5.5 साल होती है. इसमें 4.5 साल पढ़ाई और 1 साल इंटर्नशिप शामिल होती है. इस दौरान छात्रों को आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी-बूटियों और इलाज के तरीकों की जानकारी दी जाती है. साथ ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है. ताकि छात्र असली मरीजों का इलाज करना सीख सकें.

कितनी होती है फीस?

फीस की बात करें तो सरकारी कॉलेजों में सालाना फीस कम होती है. यह लगभग 20 हजार से 1 लाख रुपये तक हो सकती है. वहीं प्राइवेट कॉलेजों में फीस 2 लाख से 5 लाख रुपये प्रति साल तक जाती है. कोर्स पूरा करने के बाद आप अस्पताल, क्लिनिक, रिसर्च सेंटर या अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं. आज के समय में आयुर्वेद की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसलिए इस क्षेत्र में करियर के अच्छे मौके मौजूद हैं.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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