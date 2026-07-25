/₹1 की शर्ट बेचने से क्या सीख सकते हैं छात्र? Banana Club का कैंपेन बना बिजनेस और मार्केटिंग की लाइव क्लास

आज के दौर में बिजनेस की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गई है. कई कंपनियां अपने नए आइडिया और कैंपेन के जरिए छात्रों को मार्केटिंग, ब्रांडिंग और उपभोक्ता व्यवहार की वास्तविक सीख दे रही हैं. इसी कड़ी में प्रीमियम मेंसवियर ब्रांड Banana Club ने दिल्ली में अपना 21वां स्टोर लॉन्च किया. इस लॉन्च के दौरान कंपनी ने "एक शर्ट खरीदें, दूसरी सिर्फ ₹1 में" ऑफर पेश किया. यह ऑफर सिर्फ बिक्री बढ़ाने का तरीका नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि भावनाओं और यादों को जोड़कर किसी उत्पाद को कैसे आकर्षक बनाया जा सकता है.
Banana Club ने अपने कैंपेन को 90 के दशक की यादों से जोड़ा. एक रुपये के सिक्के की भावनात्मक अहमियत को समझते हुए कंपनी ने ग्राहकों को ऐसा अनुभव दिया, जिससे वे खुद को इस अभियान से जुड़ा महसूस करें. मार्केटिंग और MBA की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि इमोशनल मार्केटिंग कैसे ग्राहकों के खरीदारी के फैसले को प्रभावित करती है. यह कैंपेन बताता है कि कई बार प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी कहानी लोगों को आकर्षित करती है.
ब्रांडिंग में रचनात्मकता कितनी जरूरी है?
स्टोर लॉन्च से पहले Banana Club ने "Delhi Mein Hai BC" कैंपेन, विशाल गोरिल्ला मैस्कॉट और शहरभर में अलग-अलग इंस्टॉलेशन के जरिए लोगों का ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर भी इस अभियान की खूब चर्चा हुई. यह उदाहरण छात्रों को सिखाता है कि आज की डिजिटल दुनिया में केवल विज्ञापन देना काफी नहीं है, बल्कि ऐसा अनुभव बनाना जरूरी है जिसे लोग खुद सोशल मीडिया पर साझा करें. यही रणनीति किसी ब्रांड को तेजी से लोकप्रिय बना सकती है.
छात्र इससे क्या सीख सकते हैं?
Banana Club के इस अभियान से छात्रों को बिजनेस, ब्रांडिंग और उद्यमिता की कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं. पहला, ग्राहक की भावनाओं को समझना किसी भी सफल मार्केटिंग रणनीति की सबसे बड़ी ताकत होती है. दूसरा, ऑफलाइन स्टोर को भी अनुभव-आधारित बनाया जा सकता है, जिससे ग्राहक लंबे समय तक ब्रांड को याद रखें. तीसरा, रचनात्मक सोच और डिजिटल मार्केटिंग का सही इस्तेमाल किसी भी कंपनी को तेजी से आगे बढ़ा सकता है. यही कारण है कि ऐसे कैंपेन आज बिजनेस और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए वास्तविक दुनिया की लाइव केस स्टडी बनते जा रहे हैं.