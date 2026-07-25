Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /₹1 की शर्ट बेचने से क्या सीख सकते हैं छात्र? Banana Club का कैंपेन बना बिजनेस और मार्केटिंग की लाइव क्लास

₹1 की शर्ट बेचने से क्या सीख सकते हैं छात्र? Banana Club का कैंपेन बना बिजनेस और मार्केटिंग की लाइव क्लास

क्या बिजनेस और मार्केटिंग भी एक सीख हो सकती है? Banana Club ने दिल्ली में 21वें स्टोर लॉन्च के साथ ₹1 ऑफर और 90 के दशक की थीम के जरिए बताया कि कैसे ब्रांडिंग, उपभोक्ता मनोविज्ञान और अनुभव-आधारित मार्केटिंग आज के युवाओं के लिए सीख बन रही है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 25, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:35 PM IST
₹1 की शर्ट बेचने से क्या सीख सकते हैं छात्र? Banana Club का कैंपेन बना बिजनेस और मार्केटिंग की लाइव क्लास

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
SBI, HDFC, ICICI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! अगस्त में कब-कब और कहां रहेगी छुट्टी?
Bank Holidays August 202633 min ago
2
lakhimpur kheri news36 min ago
3
Fragrance Marketing Strategy40 min ago
4
Dharmendra Pradhan Resignation42 min ago
5
quanfluence46 min ago