Advertisement
trendingNow13106870
Hindi Newsशिक्षाकौन हैं 60 वर्षीय तारिक रहमान? बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार, जानें पढ़ाई-लिखाई से लेकर सबकुछ

कौन हैं 60 वर्षीय तारिक रहमान? बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार, जानें पढ़ाई-लिखाई से लेकर सबकुछ

Tariq Rahman Education Qualification: बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार 60 वर्षीय तारिक रहमान कहलाए जा रहे हैं. 17 साल बाद लंदन से आकर चुनाव लड़ रहे हैं, आइए तारिक रहमान कितने पढ़े-लिखे हैं? जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tariq Rahman education qualification
Tariq Rahman education qualification

Tariq Rahman Education Qualification: बांग्लादेश सियासी इतिहास का सबसे खास 13वां राष्ट्रीय संसदीय चुनाव 12 फरवरी 2026 को आयोजित किया जा रहा है. इस दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी आगे दिख रही है. ये चुनाव ऐसे समय में चल रहा है जब अगस्त 2024 में स्टूडेंट्स के आंदोलन ने तत्कालीन पीएम शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को सत्ता से हटा दिया था. इस आम चुनाव से शेख हसीना की पार्टी पहले ही दूर कर दी गई थी. अब मुकाबला जमात गठबंधन और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार में 60 वर्षीय तारिक रहमान आगे हैं.

17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान

बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान हैं जो 17 साल बाद लंदन से वापसी लौटे हैं. चुनावी माहौल में वो चर्चाओं में हैं जिसकी वजह ये है कि वो भी पीएम उम्मीदवार की लिस्ट में हैं. बांग्लादेश में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए तारिक रहमान का नाम सामने आ रहा है. उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान नौकरी, कानून व्यवस्था, आजादी से बोलने जैसे आधिकार देने के वादे किए हैं. आइए जानते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे 60 वर्षीय तारिक रहमान कितने पढ़े-लिखे हैं?

कौन हैं तारिक रहमान?

तारिक रहमान का जन्म 20 नवंबर 1965 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था. 60 वर्षीय तारिक की मां बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया और पिता पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान हैं. उनके खून में ही राजनीति है. उन्होंने 1990 में राजनीति में कदम रखा था. साल 2001 से 2007 के समय वो पार्टी में बहुत प्रभावशाली बन गए. सत्ता के पीछे से रणनीति बनाने वाले नेता के रूप में तारिक रहमान जाने जाते थे. इसलिए उन्हें डार्क प्रिंस के नाम से भी जाना जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

भ्रष्टाचार के कई आरोप

साल 2007 में उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगा दिए गए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा. बाद में वो अपना इलाज करवाने के लिए लंदन चले गए. अपनी पार्टी की देखरेख वहां से ही करते रहे. उन्हें भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और ग्रेनेड हमले जैसे मामलों में दोषी बताया गया. हालांकि, जब शेख हसीना की सरकारी गिरी तो कोर्ट ने उनके खिलाफ कई फैसले पलट दिए. ऐसे में अपने देश वापस लौटने और चुनाव लड़ने के लिए वो एक्टिव हो गए. लगभग 17 साल बाद उन्होंने स्वदेश में वापसी करने के साथ राजनीति गलियारों में कदम रखा है.

कितने पढ़े-लिखे हैं तारिक रहमान?

बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ढाका से की. उन्होंने रेजिडेंशियल मॉडल कॉलेज से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आदमजी कैंटोनमेंट कॉलेज से उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल की. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ढाका के बीएएफ शाहीन कॉलेज में अध्ययन किया. इसके बाद में उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन के लिए एडमिशन लिया, लेकिन अपनी डिग्री पूरी नहीं की. स्कूल और कॉलेज के समय से ही वो राजनीति में रुचि लेने लगे थे.

तारिक रहमान की पत्नी कौन हैं?

तारिक रहमान की पत्नी का नाम डॉ. जुबैदा रहमान है. उन्होंने ढाका मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. बीसीएस परीक्षा में उन्हें बीसीएस स्वास्थ्य कैडर में 1 रैंक मिला था जिके बाद वो सरकारी सेवा में शामिल हो गई. 2008 में वो सरकारी पद से हट गई थी. उस दौरान वो अध्ययन अवकाश पर लंदन गई थी. लंदन के इंपीरियल कॉलेज से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की.

तारिक रहमान और डॉ. जुबैदा रहमान की बेटी जाइमा जरनाज रहमान है जिसकी उम्र 30 साल के करीब है और वो लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से लॉ स्टडी कर चुकी है. इसके अलावा लिंकन यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर डिग्री भी प्राप्त कर चुकी है. इतना ही नहीं, लंदन में ही उन्होंने बैरिस्टर की प्रैक्टिस भी कर ली है. जियाउर रहमान और खालिदा जिया की इकलौती पोती जाइमा जरनाज रहमान को बीएनपी की कुछ वर्चुअल बैठकों में एक्टिव देखा गया था.

ये भी पढ़ें- Do You Know: बांग्लादेश को कब मिली थी आजादी? राजधानी, पहले प्रधानमंत्री से लेकर जानें सामान्य ज्ञान के सवाल-जवाब

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

tarique rahman

Trending news

स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
Kiren Rijiju Statement
स्पीकर चैंबर में हंगामा? रिजिजू का बड़ा आरोप- 20-25 कांग्रेस सांसदों ने की बदसलूकी
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Sonam Wangchuk
आप कुछ ज्यादा पढ़ रहे... वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में चीन-पाकिस्तान का जिक्र क्यों?
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
Bharat Bandh
Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
bengaluru news
स्टार्ट अप के लिए मांगे पैसे, इनकार करने पर जल्लाद बना बेटा,कर दिया मां-बाप का कत्ल
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
Supreme Court
क्या है तलाक-ए-हसन? सुप्रीम कोर्ट की बड़ी दखल, CJI ने किसके पास भेजा केस?
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
India China relations
भारत के बिना BRICS की तरक्की नामुमकिन, इंडिया-चीन के रिश्तों पर बोले पूर्व राजदूत
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
Bangladesh Elections 2026
बांग्लादेश चुनाव क्यों बना भारत की ‘नेबरहुड पॉलिटिक्स’ की अग्निपरीक्षा? ढाका पर नजर
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
ahmedabad plane crash
‘आपने इंजन क्यों बंद किए…?’ अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा खुलासा, पायलट पर शक की सूई?
DNA: 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को किस बात पर थी वंदे मातरम से चिढ़?
DNA
DNA: 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग को किस बात पर थी वंदे मातरम से चिढ़?
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!