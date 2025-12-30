बांग्लादेश की पहली फीमेल PM बेगम खालिदा जिया, क्या जानते हैं दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन?

First Female Prime Minister Gk Quiz: क्या आप दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? भारत की पहली पीएम कौन है? आइए ऐसे ही कुछ सवाल-जवाब जानते हैं.
Trending Photos
Trending GK Questions in Hindi: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है. 1991 में वो बांग्लादेश की पहली महिला पीएम बनी थी. बेगम खालिदा जिया ने राजनीति की दुनिया में अपना पहला कदम पति जिया-उर-रहमान की हत्या के बाद रखा था. उन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की प्रमुख नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा था. प्रधानमंत्री के पद पर वो तीन साल तक रही थीं. बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होने के बाद बेगम खालिदा जिया को प्रधानमंत्री का पद हासिल हुआ था. इसके साथ ही वो बांग्लादेश की पहली महिला पीएम बनीं. दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है और किस देश की हैं? आइए महिला प्रधानमंत्री से संबंधित सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं और कुछ सवाल-जवाब जानते हैं.
सवाल 1:- भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी. साल 1967 में कांग्रेस पार्टी की प्रमुख इंदिरा गांधी ने अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव जीता था.
सवाल 2:- किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी?
जवाब: श्रीलंका में पहली बार किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया गया था जो अब दुनिया की पहली पीएम के तौर पर जानी जाती हैं.
सवाल 3:- दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थीं?
जवाब: 1960 में सिरिमावो भंडारनायके को प्रधानमंत्री बना गया था जिन्हें दुनिया की पहली पीएम के तौर पर जाना जाता है. ये इतिहास की पहली गैर-वंशानुगत महिला शासनाध्यक्ष थीं.
सवाल 4:- यूके की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
जवाब: ब्रिटिश की पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी. 4 मई, 1979 में उन्होंने पीएम की कुर्सी संभाली और इस पद तक पहुंचने में उन्होंने पहले कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व करने के साथ चुनाव जीता था.
सवाल 5:- जापान की पहली महिला पीएम कौन है?
जवाब: जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री पूर्व टेलीविजन एंकर सुश्री साने ताकाइची थी.
सवाल 6:- भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी?
जवाब: 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था. इसके साथ ही वो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला बन गईं.
सवाल 7:- मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थीं?
जवाब: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो ने पद संभाला और इसके साथ ही वो मुस्लिम देश की पहली महिला पीएम बनीं.
ये भी पढ़ें- GK Quiz: बांग्लादेश में एक व्यक्ति 2 बार बन सकता है राष्ट्रपति, क्या जानते हैं भारत में प्रेसिडेंट बनने की योग्यता?