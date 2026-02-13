Bangladesh PM Salary: बांग्लादेश में एक प्रधानमंत्री की कितनी सैलरी? दफ्तर से लेकर क्या-क्या सुविधाएं शामिल

Bangladesh Prime Minister Salary Per Month: बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है और नए प्रधानमंत्री के घोषणा का इंतजार है. वोटों की गिनती पूरी हो जाने के बाद ये साफ हो जाएगा कि बांग्लादेश में किस पार्टी की सरकार आएगी और प्रधानमंत्री पद को संभालेगी. नतीजों की घोषणा के बाद नए प्रधानमंत्री का पता चल जाएगा. बांग्लादेश में इस पद को संभालने वाले कई बड़े चेहरे रहे हैं. यहां एक पीएम की कितनी सैलरी हो सकती है? क्या इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की प्रतिमाह सैलरी जानते हैं. तनख्वाह के अलावा क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं.

प्रधानमंत्री (वेतन और विशेषाधिकार) अधिनियम

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मिलने वाली सैलरी से लेकर भत्ता समेत अन्य सुविधाओं के लिए 12 जुलाई, 1975 को प्रधानमंत्री वेतन और विशेषाधिकार अधिनियम पास किया गया था. हालांकि, औपचारिक तौर पर इस कानून को 26 जनवरी, 1975 से माना गया. जबकि, बांग्लादेश लॉ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री (पारिश्रमिक एवं विशेषाधिकार) अधिनियम में साल 2016 में रिवाइज किया गया जो 1 जुलाई 2015 से प्रभावी हुआ. इसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी हुई थी.

बांग्लादेश में प्रधानमंत्री की कितनी सैलरी?

प्रधानमंत्री (पारिश्रमिक एवं विशेषाधिकार) अधिनियम के अनुसार बांग्लादेश में एक पीएम की प्रतिमाह सैलरी 1,15,000 टका यानी करीब 85134 रुपये सैलरी होती है. जबकि, सालाना सैलरी 13,80,000 टका यानी करीब 1021599 रुपये होती है. ये सिर्फ बेसिक सैलरी है और इसके अलावा कई तरह के भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम को बेसिक सैलरी के अलावा क्या-क्या सुविधाएं?

बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को बेसिक सैलरी के अलावा आवास भत्ता, बीमा, दैनिक भत्ता, सरकारी दफ्तर और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलता है. कुल मिलाकर मासिक सैलरी 3,05,000 टका यानी 225788 रुपये के करीब होती है.

बांग्लादेश में एक पीएम आधिकारिक निवास, परिवहन सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, कर्मचारी और स्टाफ के अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी प्राप्त करता है. पीएम की सुरक्षा के लिए स्पेशल सुरक्षा बल (SSF) तैनात रहता है जो हर पल उनकी सुरक्षा के लिए साथ रहते हैं.

1.50 करोड़ टका विवेकपूर्ण अनुदान

बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को विवेकपूर्ण अनुदान (Discretionary Grant) के तौर पर हर साल 1,50,00,000 टाका (1.5 करोड़) की राशि उपलब्ध कराई जाती है. इतनी राशि का इस्तेमाल वो निर्धारित नियमों के तहत कर सकते हैं. पीएम को ये फंड खास परिस्थितियों या जरूरतों होने के लिए उपलब्ध किया जाता है.

ये भी पढ़ें- Tariq Rahman Education: क्या बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे तारिक रहमान? कितनी कर रखी है पढ़ाई-लिखाई, यहां जानिए