छात्र नेता की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर संकट? जानिए देश में कितनी है हिंदुओं की आबादी

Bangladesh Hindu Population: बांग्लादेश छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देशभर में अशांति का माहौल बना हुआ है. खुलेआम हिंसा और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कितनी है? आइए आपको बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:57 PM IST
Hindu Population in Bangladesh: बांग्लादेश में एक बार फिर अराजकता का माहौल फैल गया है. शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को इंकलाब मंच के 32 वर्षीय छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देशभर में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है. दंगाई द्वारा खुलेआम हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है. जिससे लोगों में दहशत का माहौल है. दरअसल, शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर, 2025 को ढाका में गोली मार दी गई थी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए और फिर उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां आज उनकी मौत हो गई.

भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर आते ही देशभर में अशांति फैल गई है. गुस्साए लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कई सांस्कृतिक केंद्रों, मीडिया संस्थानों, आदि को आग के हवाले कर दिया है. इसी के साथ एक हिंदू युवा की भी पीट-पीटकर हत्या भी कर दी. उसके शव को पेड़ पर लटाकर जला दिया गया है, जिससे देश के हिंदू आबादी में डर का माहौल है. ऐसे क्या आप जानते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है. आइए आपको बताते हैं. 

ये भी पढ़ें: 'हिल जाएगा पूरा बांग्लादेश...,' हादी को शूट करने से पहले गर्लफ्रेंड से मारी शेखी, आरोपी फैसल को पहले से था हिंसा का अंदाजा?

बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कितनी? 
 बांग्लादेश में साल 2022 में हुई जनगणना के आकड़ों के अनुसार, देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 1.31 करोड़ (13.1 मिलियन) है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 8% है. वहीं, बांग्लादेश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है. इसी के साथ बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश है. जानकारी के लिए बता दें, भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश नेपाल है. यहां हिंदू आबादी करीब 2 करोड़ 35 लाख से भी ज्यादा है, जो देश के कुल आबादी का लगभग 81 प्रतिशत है. 

ये भी पढ़ें: India Coldest Place: भारत में सबसे ठंडी इंसानी आबादी वाली जगह कौन सी है, जहां माइनस में बस्ती है जिंदगी?

Deepa Mishra

Bangladesh Hindus Population

