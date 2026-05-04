Bank of Baroda Recruitment 2026: बिना परीक्षा इस सरकारी बैंक में भर्ती, 13 मई से पहले करें अप्लाई; जानें योग्यता और सैलरी

Bank of Baroda Recruitment 2026: ऐसे उम्मीदवार जिन्हें खेल के मैदान में रहना पसंद है और वो ऐसे अवसर की तलाश कर रहे हैं जिससे उन्हें सरकारी नौकरी मिले सके, तो अब समय आ गया है जब उन्हें सरकारी बैंक में नौकरी मिल सकती है. खेलों में रुचि रखने वालों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने भर्ती निकाली है. दरअसल, स्पेशल भर्ती के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पोर्ट्स पर्सन को नौकरी मिल सकेगी. बैंक की ओर से जारी की गई भर्ती के तहत कबड्डी, क्रिकेट, टेबल टेनिस जैसे चार खेलों के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वैकेंसी निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 मई 2026 तक बैंक ऑफ बड़ौदा में आवेदन कर सकते हैं. बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किया जा चुका है.

स्पोर्ट्स कोटा से सीधी भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर आवेद पत्र जारी किया जा चुका है. योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. 13 मई 2026 से पहले-पहले आवेदन कर सकते हैं. स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के तहत फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 मई को रात 11.59 बजे तक की है. इस पद पर भर्ती के लिए 12 अप्रैल 2026 से आवेदन प्रक्रिया जारी है.

किस खिलाड़ी के लिए कितनी वैकेंसी?

क्रिकेट- 9 Add Zee News as a Preferred Source

कबड्डी- 11

टेबल टेनिस- 2

फुटबॉल- 8

किन योग्यता की जरूरत?

किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता वाले आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे स्पोर्ट्सपर्सन जिन्हें राज्य या केंद्र शासित या राष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आदि में मेडल मिला हो.

न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 28 साल वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

ऊपरी आयु सीमा में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाएं. होमपेज पर करियर सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद 'Current Opportunities' पर क्लिक करें. यहां लेटेस्ट भर्ती में स्पोर्ट्स पर्सन वैकेंसी शो होगी, उस पर क्लिक करें. इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें और लॉगिन करें. पहली बार आए हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपना लें. लॉगिन हो जाने के बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा. सभी मांगी जा रही जानकारी को भर देने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन पत्र को जमा कर दें. इसके बाद फॉर्म के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और डाउनलोड कर लें.

चयन प्रक्रिया और सैलरी?

शॉर्टलिस्टिंग या स्क्रीनिंग या फिर फील्ड ट्रायल के आधार पर चयन किया जाएगा. बिना लिखित परीक्षा के चयन होगा. हालांकि, बैंक चाहे तो वो चयन प्रक्रिया में किसी तरह का कोई बदलाव कर सकता है. बात करें सैलरी की तो चयनित उम्मीदवारों को 24050 रुपये से 64480 रुपये तक प्रति महीना सैलरी मिलेगी. भर्ती से संबंधित अन्य डिटेल्स या अपडेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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