साख की लड़ाई, लोकप्रियता की नहीं... विमर्श के हाशिए पर खड़ा अनसुना सच

यह समझना बेहद जरूरी है कि बरखा त्रेहन का यह संघर्ष किसी वर्ग के खिलाफ या समाज को बांटने के लिए नहीं है. यह पुरुषों बनाम महिलाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह लड़ाई न्याय बनाम अन्याय की है. वे एक ऐसे संवेदनशील और न्यायप्रिय भारत का सपना देखती हैं जहाँ कानून की नजर में सब बराबर हों, जहाँ किसी बेकसूर को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित न होना पड़े क्योंकि वह पुरुष है, और जहां हर नागरिक चाहे वह बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष खुद को सुरक्षित महसूस कर सके. और जब तक समाज में यह संतुलन बहाल नहीं हो जाता, तब तक बरखा त्रेहन के लिए चुप्पी कोई विकल्प नहीं है.