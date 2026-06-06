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साख की लड़ाई, लोकप्रियता की नहीं... विमर्श के हाशिए पर खड़ा अनसुना सच

'न्याय का कोई लिंग नहीं होता. कानून का काम किसी एक वर्ग को विशेष रियायत देकर दूसरे को लाचार बनाना नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की रक्षा करना है जो निर्दोष है.' बरखा त्रेहन

Written ByBarkha TrehanEdited By:Simran Singh
Published: Jun 06, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:23 AM IST
साख की लड़ाई, लोकप्रियता की नहीं... विमर्श के हाशिए पर खड़ा अनसुना सच

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Barkha Trehan

Barkha Trehan

बरखा त्रेहान एक सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया व्यक्तित्व और पुरुष आयोग NGO की अध्यक्षा के रूप में जानी जाती हैं. वो लैंगिक न्याय, संवैधानिक समानता, पारिवारिक कानूनों में संतुलन और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों जैसे विषयों पर सक्रिय रूप से अपनी आवाज उठाती रही हैं.

वो विभिन्न राष्ट्रीय मंचों और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने विचार प्रस्तुत करती हैं और तथ्यों व संवैधानिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाती हैं. उनके कार्यों का मुख्य फोकस एक संतुलित सामाजिक विमर्श और समान न्याय व्यवस्था को बढ़ावा देना है.

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