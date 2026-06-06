साख की लड़ाई, लोकप्रियता की नहीं... विमर्श के हाशिए पर खड़ा अनसुना सच

आज के आधुनिक दौर में सामाजिक और बौद्धिक बहसें बहुत चतुर हो चुकी हैं. यहाँ वही बातें की जाती हैं जो सुनने में अच्छी लगें और जिससे आपकी प्रगतिशील छवि बनी रहे. लेकिन बरखा त्रेहन ने उन असहज करने वाले सच को छुआ है, जिन पर बात करने से तथाकथित समाज सुधारक भी कतराते हैं. उनके संघर्ष के केंद्र में मुख्य रूप से तीन बड़े सामाजिक संकट रहे हैं.
पुरुष आत्महत्याओं का अदृश्य संकट: हमारे समाज ने पुरुष को हमेशा एक 'मजबूत' और 'न रोने वाले' सांचे में ढाला है. इसी सामाजिक बनावट का नतीजा है कि जब कोई पुरुष मानसिक, आर्थिक या सामाजिक दबाव में पूरी तरह टूट जाता है, तो उसकी पीड़ा को गंभीरता से लेने के बजाय 'कमजोरी' कहकर खारिज कर दिया जाता है. बरखा ने इस अनदेखे संकट को राष्ट्रीय विमर्श के पटल पर रखा है और आंकड़ों के साथ यह साबित किया है कि अवसाद, प्रताड़ना या मानसिक तनाव किसी लिंग को देखकर नहीं आता.
कानूनों का दुरुपयोग और तबाह होते परिवार: इसमें कोई दो राय नहीं कि कानून कमजोरों और पीड़ितों की रक्षा के लिए बने हैं, और उनकी जरूरत भी है. लेकिन जब इन्हीं सुरक्षात्मक पारिवारिक कानूनों को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा निजी स्वार्थ, ब्लैकमेलिंग या बदले की भावना के तहत हथियार बना लिया जाता है, तो एक बेकसूर इंसान और उसका पूरा परिवार जीते जी मर जाता है. झूठे मुकदमों की इस भयावह सच्चाई को उन्होंने अनगिनत पीड़ितों की कहानियों और अदालती फैसलों के साथ देश के सामने रखा है.
बुजुर्गों की अनसुनी सिसकियां: पारिवारिक विवादों और कानूनी लड़ाइयों के बीच जो बुजुर्ग अपने ही जीवनभर की कमाई से बने घरों में बेगाने और प्रताड़ित हो जाते हैं, बरखा त्रेहान उनकी आवाज़ भी बनती हैं. उनका स्पष्ट मानना है कि एकतरफा कानून कभी भी एक स्वस्थ परिवार या संतुलित समाज की नींव नहीं रख सकता.
'न्याय का कोई लिंग नहीं होता. कानून का काम किसी एक वर्ग को विशेष रियायत देकर दूसरे को लाचार बनाना नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की रक्षा करना है जो निर्दोष है.' बरखा त्रेहन
बरखा त्रेहन की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) यह है कि वे पूरी तरह से जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता हैं. वे केवल सोशल मीडिया के बंद कमरों में बैठकर धारणाएं नहीं बदलतीं, बल्कि अदालतों की सीढ़ियों से लेकर न्यूज़ चैनलों के अशांत स्टूडियो और TEDx जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर पूरे दमखम के साथ अपनी बात रखती हैं. उनकी बातचीत में कोई बनावटी बौद्धिक शब्दावली नहीं होती, बल्कि उसमें उन लोगों की सच्ची व्यथा होती है जो अपनी बात कहने में असमर्थ हैं. उनकी शैली भावुकता से ज्यादा तथ्यों, तर्कों और संवैधानिक मर्यादा पर टिकी है.
बदलाव के इस सफर में उन्होंने आधुनिक दौर में दृश्य-श्रव्य माध्यम की ताकत को भी बखूबी समझा. उनकी लघु फिल्म 'One Sided Love' इसी व्यावहारिक सोच का जीवंत उदाहरण है. इस फिल्म के जरिए उन्होंने उन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को छूने की कोशिश की, जिन पर समाज में बात करना एक अनकहा वर्जित विषय माना जाता है. यह दिखाता है कि वे बदलाव को केवल कानूनी स्तर पर नहीं, बल्कि जनमानस की सोच के गहरे धरातल पर देखना चाहती हैं.
आज के दौर में जब 'एक्टिविज्म' एक तरह का फैशन या पीआर (PR) स्टंट बन चुका है, जहाँ लोग वही बोलते हैं जिससे उन्हें सस्ती तालियाँ मिलें, बरखा त्रेहन ने एक कठिन, जोखिम भरा और पथरीला रास्ता चुना है. स्थापित और रूढ़ हो चुकी धारणाओं पर सवाल उठाना कभी आसान नहीं होता; इसके लिए आपको आलोचनाओं, व्यवस्था के विरोध और कई बार निजी हमलों का भी सामना करना पड़ता है. लेकिन उनका अटूट विश्वास और सच के साथ खड़े रहने का जज्बा ही आज उनकी असली साख है.
यह समझना बेहद जरूरी है कि बरखा त्रेहन का यह संघर्ष किसी वर्ग के खिलाफ या समाज को बांटने के लिए नहीं है. यह पुरुषों बनाम महिलाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह लड़ाई न्याय बनाम अन्याय की है. वे एक ऐसे संवेदनशील और न्यायप्रिय भारत का सपना देखती हैं जहाँ कानून की नजर में सब बराबर हों, जहाँ किसी बेकसूर को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित न होना पड़े क्योंकि वह पुरुष है, और जहां हर नागरिक चाहे वह बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष खुद को सुरक्षित महसूस कर सके. और जब तक समाज में यह संतुलन बहाल नहीं हो जाता, तब तक बरखा त्रेहन के लिए चुप्पी कोई विकल्प नहीं है.