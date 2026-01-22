Basant Panchami School Holiday: 23 जनवरी को बसंत पंचमी, भारत के किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल और कहां नहीं है छुट्टी?

Basant Panchami School Holiday 2026: इस साल 23 जनवरी, शुक्रवार को बसंत पंचमी है जिसे भारत में सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है. ये दिन वसंत ऋतु और ज्ञान की देवी को समर्पित है. इस मौके पर स्कूल समेत अन्य शैक्षणिक संस्थानों में मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की जाती है. भारत के विभिन्न राज्यों में बसंत पंचमी पर अलग-अलग तरह के कार्यक्रमों का आयजोन होता है. भारत के कई राज्यों में बसंत पंचमी पर स्कूल बंद रहते हैं जबकि, कुछ जगह के स्कूलों की छुट्टी नहीं होती है. बसंत पंचमी के दिन किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रहेगी और कहां नहीं? आइए राज्यानुसार बसंत पंचमी स्कूल हॉलिडे लिस्ट पर नजर डालते हैं.

23 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी रहेगी या नहीं?

23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी का त्योहार है. शैक्षणिक संस्थानों समेत अलग-अलग जगह पर इस दिन से संबंधित विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है. देश के विभिन्न राज्यों में इस दिन छुट्टी रहती है. कुछ राज्यों में बसंत पंचमी के दिन स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

बसंत पंचमी पर किन राज्यों में स्कूलों की छुट्टी?

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों में 23 जनवरी, बसंत पंचमी के दिन छुट्टी है. इस दिन सभी स्कूल और कॉलेज की छुट्टी है. शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है. इन राज्यों विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है. यहां स्कूल और कॉलेज की आधिकारिक तौर पर छुट्टी है.

बसंत पंचमी पर किन राज्यों में खुले रहेंगे स्कूल?

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई राज्यों बसंत पंचमी के दिन स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी. रेगुलर क्लास चलेगी और बच्चों को स्कूल जाना होगा. इस दिन स्कूलों में सरस्वती पूजा समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्राम का आयोजन हो सकता है. दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल खुले रहेंगे. प्राइवेट स्कूल अपने अनुसार स्कूल बंद कर सकता है जिसकी पुष्टी के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

कैसे चेक करें बसंत पंचमी पर स्कूल की छुट्टी है या नहीं?

अगर आप अपने राज्य में बसंत पंचमी की छुट्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. बसंत पंचमी के दिन स्कूल की छुट्टी है या नहीं, इसके बारे में सही जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी की वेबसाइट से चल सकेगा. पुष्टि के लिए स्कूल प्रशासन से भी संपर्क कर सकते हैं.

