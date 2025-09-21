BMS vs BBA: मैनेजमेंट की पढ़ाई में बीबीए करें या बीएमएस? दोनों में कौन सा कोर्स बेस्ट और किसमें ज्यादा कमाई?
Advertisement
trendingNow12931089
Hindi Newsशिक्षा

BMS vs BBA: मैनेजमेंट की पढ़ाई में बीबीए करें या बीएमएस? दोनों में कौन सा कोर्स बेस्ट और किसमें ज्यादा कमाई?

BBA vs BMS Which is Better: बीबीए और बीएमएस दोनों ही कोर्स बिजनेस के डिग्री के लिए किए जाते हैं लेकिन भविष्य लिए कौन से बेस्ट हैं? दोनों में से कौन सा कोर्स सैलरी पैकेज ज्यादा दिला सकते हैं? आइए बीबीए और बीएमएस के बीच का अंतर जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BMS vs BBA: मैनेजमेंट की पढ़ाई में बीबीए करें या बीएमएस? दोनों में कौन सा कोर्स बेस्ट और किसमें ज्यादा कमाई?

BBA vs BMS Which is Better: जब बात आती है करियर के लिए किसी कोर्स को चुनने या डिग्री हासिल करने की तो अक्सर हमारे लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कोर्स करना भविष्य के लिए बेहतर रहेगा? अच्छी नौकरी से लेकर अधिक कमाई वाले कोर्स को अपनाना पसंद करते हैं. मैनेजमेंट और बिजनेस से संबंधित कोर्स की बात करें तो युवाओं के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स बीबीए और बीएमएस होता है लेकिन कुछ लोग इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर दोनों के बीच क्या अंतर है? करियर के लिए ज्यादा अच्छा कौन सा कोर्स रहेगा? बीबीए और बीएमएस कोर्स को कितने साल में पूरा कर सकते हैं? आइए इन दोनों डिग्री वाले कोर्स के बारे में विस्तार से बताते हैं.

क्या है BBA और BMS का फुल फॉर्म?

बीबीए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है. जबकि, बीएमएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होता है. दोनों ही बिजनेस डिग्री वाला कोर्स है. इस कोर्स को कॉमर्स स्ट्रीम वाले छात्र कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

BBA और BMS में क्या है अंतर?

  • बीबीए 3 साल की अवधि वाला कोर्स है जो कि सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित है. बीएमएस डिग्री की पढ़ाई भी 3 साल की होती है.
  • बीबीए में प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन ओरिएंटेड ज्यादा होती है. जबकि, बीएमएस में थ्योरी और रिसर्च के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता है.
  • बीबीए में फाइनेंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उद्यमिता विकास, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बिजनेस कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जैसे विषय होते हैं. जबकि, बीएमएस में बिजनेस एनालिटिक्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रिसर्च मेथडोलॉजी और क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर बिजनेस जैसे विषय होते हैं.

BBA vs BMS: करियर के हिसाब से कौन सा कोर्स बेस्ट?

बीबीए करने वाले बिजनेस क्षेत्र में अलग-अलग करियर बना सकते हैं. बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एचआर मैनेजर आदि में करियर बनाने का सोच सकते हैं. जबकि, BMS वाले छात्र प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी और रिसर्च एनालिस्ट में करियर बना सकते हैं.

BBA vs BMS: किसमें ज्यादा सैलरी?

बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करने वाले छात्रों के लिए बिजनेस के अलावा मैनेजमेंट क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर होता है. अगर सैलरी की बात करें तो बीबीए और बीएमएस वालों के लिए समान सैलरी पैकेज होता है. पद और एक्सपीरिएंस के साथ सैलरी पैकेज में फर्क हो सकता है.

ये भी पढ़ें:- H-1B Visa: क्या अमेरिका पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए जॉब के रास्ते होंगे बंद? जानें H-1B वीजा के बदलाव से कैसा पड़ेगा असर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

BMS vs BBA

Trending news

अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
PM Modi visit
PM मोदी अरुणाचल और त्रिपुरा को देंगे तोहफा, 22 सितंबर को करेंगे नॉर्थ ईस्ट का दौरा
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
PM Modi
नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद अब क्या ऐलान करेंगे PM मोदी? 5 बजे है राष्ट्र के नाम संबोधन
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
Manipur
मणिपुर हिंसा पर पुलिस की 'सर्जिकल स्ट्राइक', दो आरोपी दबोचे, वैन भी जब्त
शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या ऐलान करेंगे?
PM Modi
शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या ऐलान करेंगे?
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
PM Modi
PM की इन 3 योजनाओं से समुद्र में मजबूत होगी भारत की ताकत, मिलेगा करोड़ों को रोजगार!
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
Pakistan firing on leepa valley LoC
ऑपरेशन सिंदूर से डरे पाकिस्तान ने फिर उठाई बंदूक, भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग
;