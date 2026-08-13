BCI vs NALSAR: 2026 लॉ ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट पर रोक, अब 19 अगस्त को होगा फैसला?

बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद से 2026 में कानून की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों के वकील के रूप में एनरोलमेंट पर फिलहाल रोक लगाने का निर्देश दिया है. BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की ओर से 13 अगस्त 2026 को जारी पत्र में सभी स्टेट बार काउंसिलों से कहा गया है कि अगले आदेश तक NALSAR के 2026 लॉ ग्रेजुएट्स को एडवोकेट के रूप में एनरोल न किया जाए. यह अंतरिम निर्देश है और मामले पर आगे फैसला लिया जाना है.
BCI ने NALSAR के वाइस चांसलर से एक फैक्टुअल रिपोर्ट भी मांगी है. इसमें उन लोगों और छात्रों के बारे में जानकारी मांगी गई है, जो CJI सूर्यकांत को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किए जाने से जुड़े विरोध अभियान को शुरू करने, आयोजित करने या छात्रों को इसमें शामिल करने में कथित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका में थे. BCI ने यह कदम सार्वजनिक रूप से सामने आई रिपोर्टों और सामग्री का संज्ञान लेने के बाद उठाया है.
पिछले दिनों NALSAR के 2026 बैच के छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय प्रशासन से दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी. छात्रों ने अपनी आपत्ति को हाल में दिल्ली में हुए प्रदर्शनों और उनसे जुड़े मामलों पर CJI की टिप्पणियों तथा सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से जोड़ा था. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, छात्रों ने 20 जुलाई के जंतर-मंतर प्रदर्शन से संबंधित याचिका की सुनवाई के संदर्भ में भी अपनी चिंताएं सामने रखी थीं.
यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि NALSAR की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार दीक्षांत समारोह की तारीख उस समय तक घोषित नहीं हुई थी और CJI सूर्यकांत की उपस्थिति भी आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं थी. इसलिए छात्रों की आपत्ति प्रस्तावित आमंत्रण को लेकर थी, न कि किसी ऐसे कार्यक्रम को लेकर जिसकी तारीख और अतिथि की मौजूदगी पहले से पूरी तरह आधिकारिक रूप से तय हो चुकी हो. इस अंतर को समझना मामले की सही तस्वीर के लिए जरूरी है.
BCI का निर्देश फिलहाल “अगले आदेश तक” लागू रहेगा. रिपोर्टों के मुताबिक परिषद इस मामले पर 19 अगस्त को आगे विचार कर सकती है और उसके बाद अंतिम निर्णय की स्थिति स्पष्ट होगी. यानी अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि NALSAR के 2026 बैच का एनरोलमेंट स्थायी रूप से रोक दिया गया है. मौजूदा आदेश को अंतरिम कदम के तौर पर देखा जा रहा है.
इस आदेश का सीधा असर 2026 में NALSAR से कानून की डिग्री लेने वाले छात्रों के पेशेवर एनरोलमेंट पर पड़ सकता है. स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट वकालत के पेशे में प्रवेश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. हालांकि, मौजूदा स्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि रोक कितने समय तक जारी रहेगी और अंतिम फैसला क्या होगा. इसलिए छात्रों के भविष्य को लेकर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले BCI के अंतिम निर्णय का इंतजार करना जरूरी है.
BCI के अंतरिम निर्देश के बाद परिषद के भीतर से भी इस फैसले पर आपत्ति सामने आई है. एक BCI सदस्य ने चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के आदेश का विरोध करते हुए इसे चुनौती दी है और इसे “मनमाना” बताया है. इससे संकेत मिलता है कि मामले पर बार काउंसिल के भीतर भी मतभेद मौजूद हैं. हालांकि, अंतिम संस्थागत स्थिति BCI की आगे होने वाली कार्रवाई से ही स्पष्ट होगी.
फिलहाल दो चीजें अहम हैं. NALSAR से मांगी गई रिपोर्ट और BCI की आगे की बैठक. रिपोर्ट में कथित अभियान में शामिल लोगों की भूमिका और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्य सामने आने की उम्मीद है. इसके बाद BCI यह तय कर सकती है कि एनरोलमेंट पर लगी रोक को जारी रखा जाए, बदला जाए या समाप्त किया जाए. इसलिए अभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सबसे सटीक निष्कर्ष यही है कि NALSAR के 2026 लॉ ग्रेजुएट्स का एनरोलमेंट अगले आदेश तक अस्थायी रूप से रोका गया है, जबकि मामले पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है.