Success Story: खूबसूरती में कमाल, नॉलेज लाजवाब, पहले अटेंप्ट में UPSC क्रैक कर बनी यूथ आइकन, जानिए कौन हैं IFS तमाली साहा?

IFS Tamali Saha Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन देश की सबसे कठिन परीक्षा होने के कारण अपने सपने को हकीकत में सिर्फ चंद उम्मीदवार ही बदल पाते हैं. वहीं, जहां कुछ होनहार उम्मीदवार यूपीएससी सीएसई की परीक्षा पहले अटेंप्ट में ही क्रैक कर लेते हैं. वहीं, अधिकांश कई अटेंप्ट देने के बाद भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं. ऐसे में आइए हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कॉलेज से निकलते ही यूपीएससी क्रैक किया और पहले अटेंप्ट में अधिकारी बन गई.

IFS तमाली साहा

हम बात कर रहे हैं IFS तमाली साहा (IFS Tamali Saha) की, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के उत्तर-24 परगना जिले की रहने वाली हैं. तमाली बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार और मेहनती थी. उनका सपना शुरू से ही यूपीएससी क्रैक कर अधिकारी बनना था. वो हमेशा से समाज की सेवा करने के साथ साकारात्मक बदलाव लाना चाहती थी.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

तमाली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पश्चिम बंगाल से पूरी की. इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो कोलकाता चली गई, जहां उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से जूलॉजी विषय में ग्रेजुएशन किया. तमाली ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ही सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी.

पहले अटेंप्ट में क्रैक की UPSC

तमाली ने यूपीएससी की तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट के साथ सही रणनीति पर खासा ध्यान दिया. वो प्रतिदिन घंटों पढ़ाई किया करती थी. वहीं, तमाली ने यूपीएससी सीएसई का पहला अटेंप्ट साल 2020 में दिया. पहले ही अटेंप्ट में कमाल का प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने ऑल इंडिया 94वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका चयन भारतीय विदेश सेवा (IFS) के पद पर हुआ. तमाली साहा 2021 बैच की IFS अधिकारी हैं, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक किया और यूथ आइकन बन गईं.

