शिक्षा

बड़ा बदलाव! जेईई मेंस 2026 का फॉर्म भरने से पहले पढ़ लें ये नियम, अब नहीं मिलेगा पसंदीदा एग्जाम सेंटर

JEE Mains Exam 2026 Registration Rule: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई जैसी बड़ी परीक्षा के लिए नया नियम लागू कर दिया है. इस खबर में आवेदन से पहले पढ़ लें सारे नियम. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:27 PM IST
बड़ा बदलाव! जेईई मेंस 2026 का फॉर्म भरने से पहले पढ़ लें ये नियम, अब नहीं मिलेगा पसंदीदा एग्जाम सेंटर

JEE Exam 2026 Rule: अगर आप भी 2026 जेईई मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, जेईई मेंस परीक्षा के लिए एनटीए () ने अपने नियम में कुछ बदलाव किया है. बता दें, अब उम्मीदवारों को अपनी पसंद का एग्जाम सेंटर चुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. जी हां, आपने सही पढ़ा एनटीए ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी है जो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.ac.in पर जाकर पढ़ सकते हैं. 

आधार कार्ड कर लें अपडेट
नोटिफिकेशन के अनुसार, अब जेईई परीक्षा में उम्मीदवार अपनी पसंद से परीक्षा केंद्र नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे.  अब परीक्षा केंद्र आधार कार्ड में लिखे पते के हिसाब से मिलेगा. एनटीए के अनुसार इससे परीक्षा में पारदर्शिता और सही व्यवस्था बनी रहेगी. नोटिस में बताया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कैंडिडेट्स अपने आधार कार्ड में पता और अन्य डिटेल्स को सही कर लें. ऐसा इसलिए क्योंकि आवेदन करने के बाद आधार कार्ड में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इसलिए टाइम से पहले इसे अपडेट कर लें. 

आधार डिटेल्स से मिलेगा एग्जाम सेंटर 
नोटिस में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने डॉक्यूमेंट जैसे आधार को अपडेट कर लें वरना एग्जाम सेंटर में दिक्कत हो सकती है. इस दौरान ध्यान देने वाली बात ये है कि आधार कार्ड में वो ही नाम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में हो. डिटेल्स अलग होने पर आपके एप्लिकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा.  

वहीं, SC, ST, OBC, EWS या दिव्यांग स्टूडेंट्स भी आवेदन से पहले अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपडेट कर लें या फिर उसे बनवा लें. फॉर्म भरने के बाद इसमें चेंज नहीं किया जाएगा.   

नोटिफिकेशन लिंक-  

JEE Mains Exam 2026

