JEE Advanced Result से पहले जान लें IIT CSE सीटों की हकीकत, बढ़ जाएगी JoSAA काउंसलिंग की समझ!

IIT CSE Branch Seats by JOSAA: जेईई एडवांस्ड परीक्षा खत्म होने के बाद अब सभी उम्मीदवारों की नजर रिजल्ट और JoSAA काउंसलिंग पर टिकी हुई है. सबसे ज्यादा चर्चाओं में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) ब्रांच है और स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि IIT में सीएसई की कितनी सीटें हैं? आइए जानते हैं.
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IIT CSE Branch Seats by JOSAA: इस साल आयोजित हुई जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2026 का परिणाम 1 जून 2026 को सुबह 10 बजे घोषित किया जा सकता है. इससे पहले ही लाखों छात्र अपनी संभावित रैंक और पसंदीदा IIT को लेकर गणित लगा रहे हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) ब्रांच को लेकर हो रही है जिसे IITs की सबसे लोकप्रिय और कॉम्पिटिटिव ब्रांच माना जाता है. हर साल लाखों उम्मीदवारों के बीच CSE की सीटें सीमित होने के कारण मुकाबला बेहद कड़ा रहता है. जेईई एडवांस्ड रिजल्ट की घोषणा और JoSAA काउंसलिंग की शुरुआत होने से पहले छात्रों के लिए ये समझना जरूरी है कि देश के 23 IITs में कंप्यूटर साइंस की कुल कितनी सीटें हैं?
कैसे कैटेगरी वाइज सीटों का बंटवारा किया जाता है और बेहतर रैंक के बावजूद कई छात्रों को मनचाही ब्रांच क्यों नहीं मिल पाती? आइए IIT CSE सीटों का पूरा गणित समझते हैं जिससे JoSAA काउंसलिंग की समझ और रणनीति दोनों मजबूत हो सकेगी.
भारत के 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) में हर साल कई संख्या में छात्र दाखिला लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस की सीटें सीमित होती हैं. यही वजह है कि इस ब्रांच के लिए सबसे ऊंची रैंक और सबसे कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है. JEE Advanced में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र भी CSE सीट पाने के लिए JoSAA काउंसलिंग में रणनीति के साथ चॉइस फिलिंग करते हैं.
JoSAA के सीट मैट्रिक्स के मुताबिक भारत के सभी 23 IITs में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) की कुल 2129 सीटें उपलब्ध हैं जिनमें 1897 सीटें अलग-अलग कैटेगरी के छात्रों के लिए निर्धारित हैं. जबकि, 232 सीटें छात्राओं के लिए अतिरिक्त सीटें के रूप में रखी गई हैं. देशभर के IITs में कुल बीटेक सीटों की संख्या करीब 18 हजार से ज्यादा है, लेकिन इनमें CSE की सीटों का हिस्सा जितना मुकाबला है उसकी तुलना में कम है. इसी कारण ये ब्रांच सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है.
जेईई Advanced में सफल होने वाले छात्रों को JoSAA काउंसलिंग में हिस्सा लेना होता है. सीट आवंटन कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें छात्र की रैंक, कैटेगरी, चुने गए संस्थान और ब्रांच की प्राथमिकता शामिल होती है. अगर किसी छात्र की रैंक बेहतर होती है और उसने सही तरीके से चॉइस फिलिंग की है, तो उसके पसंदीदा IIT और ब्रांच मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
कंप्यूटर साइंस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि JoSAA काउंसलिंग के शुरुआती राउंड में ही ज्यादातर CSE सीटें भर जाती हैं. टॉप IITs में तो पहले राउंड के बाद सीटों में बहुत कम बदलाव देखने को मिलता है. इसलिए एक्सपर्ट्स की ओर से भी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो काउंसलिंग शुरू होने से पहले सीट मैट्रिक्स, पिछले सालों के कटऑफ और अपनी संभावित रैंक का अच्छी तरह विश्लेषण कर लें.
JEE Advanced का रिजल्ट आने के बाद कई छात्र सिर्फ रैंक पर ध्यान देते हैं, जबकि सीटों की उपलब्धता और काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझना भी उतना ही जरूरी होता है. सही जानकारी और बेहतर रणनीति से छात्र अपनी रैंक के अनुसार सबसे अच्छा IIT और ब्रांच हासिल कर सकते हैं. ऐसे में JoSAA काउंसलिंग से पहले IITs की सीटों और खासतौर पर CSE ब्रांच की उपलब्ध सीटों की जानकारी रखना हर उम्मीदवार के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.
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