NEET Result जारी होने से पहले छात्रा ने किया सुसाइड, 2 साल से जयपुर में कर रही थी तैयारी

पिता ने आगे जानकारी दी कि सुबह 10 बजे उनकी पत्नी ने कामाक्षी को फोन कर खाना खाने का पूछा था जिस पर जवाब दिया था कि उसने खाना खा लिया है. छोटी बेटी और बेटा भी स्कूल गए हुए थे. जब काम से घर पर उनकी पत्नी आई तो उन्होंने घर के मेन गेट की कुंडी बाहर से लगी देखी थी. अंदर जाने के बाद कामाक्षी के कमरे में गईं तो वहां उन्हें अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखा जिसके बाद बहरोड़ के निजी अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.