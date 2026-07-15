NEET Result जारी होने से पहले छात्रा ने किया सुसाइड, 2 साल से जयपुर में कर रही थी तैयारी

NEET Student Kamakshi Sucide Case: नीट यूजी री-एग्जाम से पहले ही कई छात्रों के सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं और अब परीक्षा का रिजल्ट जारी होने वाला है जिससे पहले फिर से सुसाइड जैसे मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला राजस्थान के बहरोड़ से सामने आया है. जहां नीट पेपर खराब जाने के कारण एक छात्रा काफी परेशान थी और फिर उसने 14 जुलाई को एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी जान ले ली. जानकारी के अनुसार घटना के दौरान घर में कोई नहीं था, छात्रा अकेली थी और उसने आत्महत्या कर ली.
राजस्थान के बहरोड़ की रहने वाली छात्रा का नाम कामाक्षी है जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी. मृतक के माता-पिता दोनों शिक्षक है. नीट की तैयारी के लिए छात्रा पिछले दो सालों से जयपुर में रह रही थी. इंद्रा कॉलोनी निवासी छात्रा को सबसे पहले उनकी मां ने देखा. कोतवाली पुलिस थाना अधिकारी रविंद्र ने जानकारी दी कि जब मृतक की मां स्कूल से घर पहुंची तो उन्हें कामाक्षी को मृत अवस्था में उसके कमरे में देखा जिसके तुरंत बाद पति को फोन कर संपर्क किया और फिर छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने लड़की को मृत घोषित किया.
पिता जगदीश प्रसाद ने जानकारी दी कि वो एक स्कूल में विज्ञान के शिक्षक हैं और उनकी पत्नी रीना देवी एक सरकारी स्कूल में हिंदी की व्याख्याता हैं. उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी ने 21 जून को आयोजित नीट री-एग्जाम में पेपर दिया था. तैयारी के अनुसार कामाक्षी का कहना था कि उसका पेपर सही नहीं हुआ और वो तनाव में थे. घर में सभी ने समझाया भी और बीएसटीसी करने की सलाह दी जो कि एक बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट कोर्स है.
पिता ने आगे जानकारी दी कि सुबह 10 बजे उनकी पत्नी ने कामाक्षी को फोन कर खाना खाने का पूछा था जिस पर जवाब दिया था कि उसने खाना खा लिया है. छोटी बेटी और बेटा भी स्कूल गए हुए थे. जब काम से घर पर उनकी पत्नी आई तो उन्होंने घर के मेन गेट की कुंडी बाहर से लगी देखी थी. अंदर जाने के बाद कामाक्षी के कमरे में गईं तो वहां उन्हें अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखा जिसके बाद बहरोड़ के निजी अस्पताल में ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.