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NEET Result जारी होने से पहले छात्रा ने किया सुसाइड, 2 साल से जयपुर में कर रही थी तैयारी

NEET Student Kamakshi Sucide Case: राजस्थान के बहरोड़ से बड़ी खबर सामने आई है. माता-पिता दोनों शिक्षक हैं और बेटी ने नीट परीक्षा खराब जाने के कारण सुसाइड कर ली है. नीट छात्रा कामाक्षी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 15, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:19 PM IST
NEET Result जारी होने से पहले छात्रा ने किया सुसाइड, 2 साल से जयपुर में कर रही थी तैयारी
Image Credit: neet student Kamakshi Suicide Case

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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