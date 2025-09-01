AI Diploma Courses: आर्ट्स स्ट्रीम से हैं 12वीं पास, एआई में बनाना चाहते हैं करियर? तो करें ये टॉप AI डिप्लोमा कोर्स
Best AI Diploma Courses for Arts Students: अगर आप 12वीं आर्ट्स से पासआउट हैं और एआई की दुनिया में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो करें ये 5 बेस्ट एआई कोर्स. फटाफट नौकरी मिल जाएगी.

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:48 AM IST
Best AI Diploma Courses: आज के दौर में दुनिया डिजिटल की तरफ तेजी से बढ़ रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि ये अब तो हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है. आज के समय में लोग हर काम के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. चाहे वो बैंक हो, स्कूल में पढ़ाई हो, सोशल मीडिया से जुड़ी कोई चीज हो या फिर बड़ी-बड़ी टेक कंपनी. यही वजह भी है कि आज एआई से जुड़े कोर्स की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है. ऐसे में इस खबर में हम लेकर आए हैं आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट एआई डिप्लोमा कोर्स, जिसे आप 12वीं पासआउट होने के बाद कर सकते हैं. 

1. डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (Diploma in Artificial Intelligence & Machine Learning)
ये डिप्लोमा कोर्स 1 से 2 साल को होता है. हालांकि, कुछ जगहों पर ये 6 महीने में भी कंप्लीट कराया जाता है. किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास छात्र इस कोर्स को कर सकता है.  इस कोर्स में आपको AI और ML की बेसिक जानकारी, Python प्रोग्रामिंग, डेटा हैंडलिंग और विज़ुअलाइजेशन आदि चीजों के बारे में पढाया जाएगा. 

2. सर्टिफिकेट इन डेटा एनालिटिक्स और एआई  (Certificate in Data Analytics & AI)
ये 3 से 12 महीने का कोर्स है. किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास छात्र इस कोर्स को करने के लिए अप्लाई कर सकता है. इस कोर्स में आपको Data Analytics और AI का इंट्रोडक्शन, बेसिक  Python, AI में डेटा क्लीनिंग, विज़ुअलाइजोशन और रिपोर्टिंग आदि से जुड़ी चीजें बताई जाएंगी. 

3.  सर्टिफिकेट कोर्स इन मशीन लर्निंग (Certificate Course in Machine Learning)
मशीन लर्निंग का सर्टिफिकेट भी आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स ऑप्शन हो सकती है. इसमें आपको डेटा पैटर्न पहचानना, मॉडल बनाना आदि सिखाया जाता है. ये कोर्स 6 महीने से 1 साल तक का होता है. इस कोर्स को करके आप डेटा एनालिस्ट या एमएल असिस्टेंट जैसे पोस्ट पर नौकरी हासिल कर सकते हैं. 

4. सर्टिफिकेशन इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (Certification in Natural Language Processing)
NLP भी एक अच्छा एआई कोर्स है. NLP एआई का वह सेक्टर है, जो मशीन को इंसानी भाषा समझने और उस पर रिएक्शन देने के लिए आसान बनाता है. चैटबॉट्स, वॉयस असिस्टेंट और ट्रांसलेशन टूल्स आदि चीजें इसी के जरिए चलते हैं. ये कोर्स 6 महीने से लेकर 1 साल की होती है.

