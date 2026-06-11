/भारतीय स्टूडेंट्स को सस्ते में पढ़ाई करवाते हैं ये 3 देश! कोर्स से लेकर जानें करियर ऑप्शन्स

Cheapest Countries to Study Abroad: 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई भारतीय छात्रों का सपना विदेश जाकर हायर एजुकेशन हासिल करने का होता है. इसके लिए वो अलग-अलग देशों, कोर्स और करियर अवसरों के बारे में जानकारी जुटाते हैं. किसी छात्र की पहली पसंद अमेरिका होती है, तो कोई कनाडा या ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से डिग्री हासिल करना चाहता है. हालांकि, विदेश में पढ़ाई का खर्च कई छात्रों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. ट्यूशन फीस के साथ रहने, खाने और अन्य जरूरी खर्चों को जोड़ने पर बजट काफी बढ़ जाता है. खासकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में कई कोर्स की सालाना ट्यूशन फीस ही 20 से 30 लाख रुपये या उससे अधिक हो सकती है. ऐसे में कम बजट में क्वालिटी एजुकेशन की तलाश करने वाले छात्रों के लिए कुछ देश बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.