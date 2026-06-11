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भारतीय स्टूडेंट्स को सस्ते में पढ़ाई करवाते हैं ये 3 देश! कोर्स से लेकर जानें करियर ऑप्शन्स

Cheapest Countries to Study Abroad: ज्यादातर हर भारतीय छात्र का सपना होता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए विदेश में पढ़ाई करें लेकिन कई बार अधिक खर्च के डर से वो इस सपने को अधूरा छोड़ देना बेहतर समझते हैं. आज हम 3 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सस्ते में पढ़ाई कर सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 11, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:24 AM IST
भारतीय स्टूडेंट्स को सस्ते में पढ़ाई करवाते हैं ये 3 देश! कोर्स से लेकर जानें करियर ऑप्शन्स
Image Credit: study abroad

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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