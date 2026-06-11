/भारतीय स्टूडेंट्स को सस्ते में पढ़ाई करवाते हैं ये 3 देश! कोर्स से लेकर जानें करियर ऑप्शन्स

Cheapest Countries to Study Abroad: 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई भारतीय छात्रों का सपना विदेश जाकर हायर एजुकेशन हासिल करने का होता है. इसके लिए वो अलग-अलग देशों, कोर्स और करियर अवसरों के बारे में जानकारी जुटाते हैं. किसी छात्र की पहली पसंद अमेरिका होती है, तो कोई कनाडा या ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज से डिग्री हासिल करना चाहता है. हालांकि, विदेश में पढ़ाई का खर्च कई छात्रों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. ट्यूशन फीस के साथ रहने, खाने और अन्य जरूरी खर्चों को जोड़ने पर बजट काफी बढ़ जाता है. खासकर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में कई कोर्स की सालाना ट्यूशन फीस ही 20 से 30 लाख रुपये या उससे अधिक हो सकती है. ऐसे में कम बजट में क्वालिटी एजुकेशन की तलाश करने वाले छात्रों के लिए कुछ देश बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं.
विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले कई छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसका खर्च होता है. ट्यूशन फीस के अलावा रहने, खाने, यात्रा और अन्य जरूरी खर्चों को जोड़ने पर कुल खर्च काफी बढ़ जाता है. खासकर उन छात्रों के लिए जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, विदेश से डिग्री हासिल करना महंगा साबित हो सकता है. ऐसे में कई छात्र ऐसे देशों की तलाश करते हैं, जहां कम खर्च में अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर करियर अवसर भी मिल सकें. आइए जानते हैं ऐसे 3 देशों के बारे में, जहां भारतीय छात्र कम बजट में पढ़ाई कर सकते हैं.
भले ही टॉप यूनिवर्सिटी के लिए ब्रिटेन या अमेरिका का नाम सबसे पहले आता है लेकिन जब बात विदेश से पढ़ाई करने की हो तो सिर्फ डिग्री ही नहीं, खर्च के साथ करियर ऑप्शन भी देखना चाहिए. कम बजट वाले छात्रों के लिए भी कुछ ऑप्शन हैं जहां ट्यूशन फीस से लेकर रहने-खाने के खर्च तक पढ़ाई का सालाना खर्च अन्य देशों की तुलना में कम होता है. इस लिस्ट में जर्मनी, इटली और हंगरी देश का नाम शामिल है.
जर्मनी से हायर एजुकेशन की पढ़ाई सस्ते में कर सकते हैं. यहां पर कई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का फायदा देती है. जबकि, कई सरकारी यूनिवर्सिटी भी है जहां एडमिशन हासिल करने के बाद ट्यूशन फीस नहीं लगती है या फिर बहुत कम होती है. करियर की बात करें तो यहां से पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग, IT, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटोमोटिव सेक्टर में नौकरी के बेहतर ऑप्शन मिलते हैं.
इटली की बात करें तो यहां से पढ़ाई करना किफायती है और अगर रीजनल स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ट्यूशन फीस से लेकर रहने का खर्च भी कम हो जाता है. स्टूडेंट्स को पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा के जरिए भी लाभ मिलता है. यहां पर इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, डिजाइन, बिजनेस जैसे सेक्टर में अच्छे ऑप्शन मिलते हैं. अधिक फायदा पाना चाहते हैं तो स्थानीय भाषा की नॉलेज भी रखें जिससे नौकरी के अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
हंगरी में कई यूनिवर्सिटी है जो कम ट्यूशन फीस और स्कॉलरशिप के मौके देती है. यहां की यूनिवर्सिटी को विभिन्न कोर्स के लिए जाना जाता है जहां से सस्ते में पढ़ाई कर सकते हैं. यहां पर सरकारी यूनिवर्सिटी भी है जो ट्यूशन फीस के लिए नहीं जानी जाती है. शेयर्ड-सर्विसेज से लेकर टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश एक हब बना हुआ है. यहां पर मल्टीनेशनल कंपनियों में कई नौकरी के अवसर मिलते हैं.