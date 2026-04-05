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Hindi Newsशिक्षाइतिहास के सबसे ताकतवर योद्धाओं द्वारा लिखी गई वो किताबें, जो मुर्दों में भी फूंक देंगी जान; छिपा है दुनिया जीतने का असली फॉर्मूला

इतिहास के सबसे 'ताकतवर योद्धाओं' द्वारा लिखी गई वो किताबें, जो मुर्दों में भी फूंक देंगी जान; छिपा है दुनिया जीतने का असली फॉर्मूला

Best books by greatest warriors: सून त्जू, मैकियावेली और जूलियस सीजर जैसे महान योद्धाओं द्वारा लिखी गई ये किताबें युद्ध कौशल और कूटनीति का बेजोड़ खजाना हैं. ये रचनाएं सिखाती हैं कि असली जीत केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि सही समय पर ली गई सटीक रणनीति और धैर्य से मिलती है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 05, 2026, 06:35 AM IST
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इतिहास के सबसे 'ताकतवर योद्धाओं' द्वारा लिखी गई वो किताबें, जो मुर्दों में भी फूंक देंगी जान; छिपा है दुनिया जीतने का असली फॉर्मूला

Best books by greatest warriors: इतिहास में कई ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी ताकत, रणनीति और सोच के दम पर दुनिया को प्रभावित किया है. इन योद्धाओं ने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि अपने अनुभवों को किताबों के रूप में भी लिखा है. इन किताबों में उनकी सोच, जीत के तरीके और दुश्मनों को हराने की रणनीतियां छिपी हुई हैं. आज भी लोग इनसे सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं.

सून त्जू

सबसे पहले बात करते हैं सून त्जू की, उनकी प्रसिद्ध किताब द आर्ट ऑफ वॉर आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है. इस किताब में युद्ध की रणनीति को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है. इसमें बताया गया है कि बिना लड़े भी दुश्मन को हराया जा सकता है. सही समय, सही योजना और धैर्य ही असली जीत दिलाते हैं.

 निकोलो मैकियावेली 

इसके बाद नाम आता है निकोलो मैकियावेली का, उनकी किताब द प्रिंस सत्ता और राजनीति को समझने के लिए बहुत मशहूर है. इसमें उन्होंने बताया कि एक शासक को कैसे फैसले लेने चाहिए. कई लोग इसे कठोर और चालाक सोच वाली किताब मानते हैं. लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें सत्ता को बनाए रखने के असली तरीके बताए गए हैं.

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जुलियस सीजर 

इसी तरह जुलियस सीजर ने भी अपने युद्ध अनुभवों को लिखा था. उनकी किताब कमेंटरी डी बेलो गैलिको में उन्होंने अपने अभियानों का पूरा विवरण दिया है. इसमें बताया गया है कि उन्होंने कैसे अलग-अलग इलाकों में लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की थी. ये किताब इतिहास और युद्ध की समझ को और मजबूत बनाती है.

इन सभी किताबों की खास बात यह है कि ये सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं हैं. इनमें जीवन के बड़े सबक छिपे हैं. सही फैसले लेना, समय को समझना और मुश्किल हालात में भी शांत रहना. यही बातें इन्हें खास बनाती हैं. इन योद्धाओं की सोच आज भी लोगों को प्रेरित करती है. यह किताबें बताती हैं कि असली जीत ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी और रणनीति से मिलती है.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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