सिर्फ M.Tech ही नहीं; गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इन फील्ड में भी बना सकते हैं करियर, यहां पढ़ें बेस्ट ऑप्शन
शिक्षा

सिर्फ M.Tech ही नहीं; गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इन फील्ड में भी बना सकते हैं करियर, यहां पढ़ें बेस्ट ऑप्शन

GATE Exam: गेट एग्जाम पास करने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में ये ही ख्याल आता है कि क्या इससे सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं?..लेकिन ऐसा नहीं है आपके पास कई ऑप्शन करियर ऑप्शन होते हैं. चलिए जानते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 21, 2025, 01:22 PM IST
Career Option After GATE Exam: गेट यानी  (Graduate Aptitude Test in Engineering). ये एक नेशनल लेवल की परीक्षा है. इस परीक्षा को पास करके कैंडिडेट्स के लिए कई करियर ऑप्शन के रास्ते खुल जाते हैं. गेट में आपके जितने अच्छे नंबर, उतने ही अच्छा आपका करियर होता है. हालांकि, कई लोगों को ये लगता है गेत क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ आईआईटी के ही दरवाजे खुलते है, लेकिन बता दें ऐसा नहीं है. आप इसके अलावा भी कई और शानदार करियर ऑप्शन अपनना सकते हैं. 

1. लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर
गेट परीक्षा पास करने के बाद आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं. ऐसे कई संस्थान हैं जहां पर टीचिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए GATE स्कोर मान्य होता है. आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं. 

2. पब्लिक सेक्टर कंपनियों में
इसके अलवा आप BHEL, ONGC, DRDO, IOCL, NTPC और SAIL जैसी टॉप पब्लिक सेक्टर कंपनियों में गेट स्कोर के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए डायरेक्ट भर्ती होती है. ये नौकरी सेफ होती है और इन नौकरियों में हाई सैलरी भी मिलती है. 

3. रिसर्चर या इंजीनियरिंग एक्सपर्ट
गेट पास करने के बाद आपको ISRO और CSIR जैसी सरकारी संस्थाओं में रिसर्चर या इंजीनियरिंग एक्सपर्ट बन सकते है. इन नौकरियों में आपके पैकेज भी अधिक होते हैं. 

4. देश की टॉप IITs में पढ़ाई
वहीं, गेट क्वालिफाई करने के बाद आप अच्छे स्कोर के जरिए देश की टॉप IITs, NITs और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक के लिए एडमिशन ले सकते हैं. पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप चाहे तो PhD भी कर सकते हैं. इससे आपके लिए नौकरी के कई नए रास्ते खुल जाएंगे. 

;