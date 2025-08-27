Gen Z के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन; 1,00,000 से कम फीस में करें ये धांसू कोर्स, फटाफट मिल जाएगी नौकरी!
Advertisement
trendingNow12898624
Hindi Newsशिक्षा

Gen Z के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन; 1,00,000 से कम फीस में करें ये धांसू कोर्स, फटाफट मिल जाएगी नौकरी!

Career Option for Gen Z Generation: आज के समय में कुछ लोग डिग्री कोर्स ना करके शॉर्ट टर्म कोर्स करना पसंद हैं ताकि वह कम समय में नौकरी करके कमाई कर सके. ऐसे में खबर में जानें Gen Z के लिए कुछ ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gen Z के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन; 1,00,000 से कम फीस में करें ये धांसू कोर्स, फटाफट मिल जाएगी नौकरी!

Short Term Courses: आज की डिजिटल दुनिया में सिर्फ लोग किताबों से ही नहीं बल्कि डिजिटली भी पढ़ाई कर रहे हैं. वहीं, ऐसे तमाम कोर्स ऑनलाइन भी आ चुके हैं, जो कोई भी पढ़ सकता है और सर्टिफिकेट हासिल करके नौकरी भी कर रहा है. Gen Z जेनरेशन के बीच भी ऐसे कई कोर्स की डिमांड काफी बढ़ गई है, जिसमें वो डिग्री कोर्स के जगह शॉर्ट टर्म कोर्स करना पसंद कर रहे हैं. ऐसे में आज की इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ डिमांडिंग कोर्स के नाम वो भी कम फीस के साथ.  

1. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 
आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स काफी ज्यादा डिमांड में है. हर कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोगों को हायर करती है क्योंकि आज के समय में कोई भी कंपनी या बिजनेस सोशल मीडिया, सर्च इंजन और डिजिटल एडवरटाइजिंग के बिना अधूरा है. ऐसे में आप  डिजिटल मार्केटिंग कोर्स  कर सकते हैं. ये कोर्स 6 से 12 महीने में पूरा किया जा सकता है. इसकी फीस करीब 40हजार से 80 हजार रुपये तक होती है. इस कोर्स को करके आप SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आदि पोस्ट पर नौकरी हासिल कर सकते हैं. 

2. ग्राफिक डिजाइनिंग और UI/UX कोर्स
अगर आप क्रिएटिव हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं. मार्केट में आज के समय में  ग्राफिक डिजाइनिंग की काफी ज्यादा डिमांड है. इस कोर्स को करके आप शुरुआती समय में 20-25 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं. कोर्स की बात करें, तो ये 6 महीने से 1 साल तक का कोर्स है. इसमें आपको  फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वेब डिजाइनिंग आदि चीजें सीखाई जाएंगी. आप बतौर स्टार्टअप्स या फ्रीलांसर के तौर पर पढ़ाई के बाद नौकरी कर सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

Sarkari Naukri: इन राज्यों में अलग-अलग पोस्ट पर निकली बंपर भर्ती, सैलरी 29200 से लेकर 92300 रुपये तक! करें अप्लाई

3. डेटा एनालिटिक्स कोर्स
डेटा एनालिटिक्स कोर्स 9 से एक साल तक कोर्स है. इस कोर्स की फीस 60,000 से लेकर 90,000 तक रहती है. इसमें आपको Excel, SQL, Python, Tableau जैसे टूल्स के बारे में सिखाया जाएगा. बैंक, हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स और आईटी सेक्टर में डेटा एनालिटिक्स की काफी ज्यादा डिमांड है. आप कोर्स करने के बाद इन जगहों पर डेटा एनालिटिक्स के पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं. 

4. फाइनेंस और अकाउंटिंग
फाइनेंस और अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं. 12वीं के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं. इस कोर्स को आप 40-70 हजार रुपये फीस के साथ कर सकते हैं. इसमें आपको Tally, GST, अकाउंटिंग और बेसिक फाइनेंस के बारे में चीजें सिखाई जाएंगी. 

UPSC Interview Question: अक्सर ऐसे सवालों में अटक जाते हैं 70% यूपीएससी कैंडिडेट्स, क्या आप जानते इन प्रश्नों के जवाब?

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

careerGen Z Generation

Trending news

'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
operation sindoor
'सुनो इसे 24 घंटे के अंदर बंद कर दो..', राहुल गांधी का दावा- ट्रंप ने करवाया सीजफायर
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
Punjab Floods
उफनती नदी के पास मौत के साए में थीं 25 जिंदगियां...'सुपरमैन' बनकर आई सेना
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Himachal
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
live breaking
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
Vaishno Devi
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
;