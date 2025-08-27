Gen Z के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन; 1,00,000 से कम फीस में करें ये धांसू कोर्स, फटाफट मिल जाएगी नौकरी!

Short Term Courses: आज की डिजिटल दुनिया में सिर्फ लोग किताबों से ही नहीं बल्कि डिजिटली भी पढ़ाई कर रहे हैं. वहीं, ऐसे तमाम कोर्स ऑनलाइन भी आ चुके हैं, जो कोई भी पढ़ सकता है और सर्टिफिकेट हासिल करके नौकरी भी कर रहा है. Gen Z जेनरेशन के बीच भी ऐसे कई कोर्स की डिमांड काफी बढ़ गई है, जिसमें वो डिग्री कोर्स के जगह शॉर्ट टर्म कोर्स करना पसंद कर रहे हैं. ऐसे में आज की इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ डिमांडिंग कोर्स के नाम वो भी कम फीस के साथ.

1. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स

आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स काफी ज्यादा डिमांड में है. हर कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोगों को हायर करती है क्योंकि आज के समय में कोई भी कंपनी या बिजनेस सोशल मीडिया, सर्च इंजन और डिजिटल एडवरटाइजिंग के बिना अधूरा है. ऐसे में आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हैं. ये कोर्स 6 से 12 महीने में पूरा किया जा सकता है. इसकी फीस करीब 40हजार से 80 हजार रुपये तक होती है. इस कोर्स को करके आप SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आदि पोस्ट पर नौकरी हासिल कर सकते हैं.

2. ग्राफिक डिजाइनिंग और UI/UX कोर्स

अगर आप क्रिएटिव हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं. मार्केट में आज के समय में ग्राफिक डिजाइनिंग की काफी ज्यादा डिमांड है. इस कोर्स को करके आप शुरुआती समय में 20-25 हजार रुपये महीना कमा सकते हैं. कोर्स की बात करें, तो ये 6 महीने से 1 साल तक का कोर्स है. इसमें आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, वेब डिजाइनिंग आदि चीजें सीखाई जाएंगी. आप बतौर स्टार्टअप्स या फ्रीलांसर के तौर पर पढ़ाई के बाद नौकरी कर सकते हैं.

3. डेटा एनालिटिक्स कोर्स

डेटा एनालिटिक्स कोर्स 9 से एक साल तक कोर्स है. इस कोर्स की फीस 60,000 से लेकर 90,000 तक रहती है. इसमें आपको Excel, SQL, Python, Tableau जैसे टूल्स के बारे में सिखाया जाएगा. बैंक, हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स और आईटी सेक्टर में डेटा एनालिटिक्स की काफी ज्यादा डिमांड है. आप कोर्स करने के बाद इन जगहों पर डेटा एनालिटिक्स के पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं.

4. फाइनेंस और अकाउंटिंग

फाइनेंस और अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं. 12वीं के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं. इस कोर्स को आप 40-70 हजार रुपये फीस के साथ कर सकते हैं. इसमें आपको Tally, GST, अकाउंटिंग और बेसिक फाइनेंस के बारे में चीजें सिखाई जाएंगी.

