12वीं बायोलॉजी से की है पास? फॉर्मेसी में बनाना है करियर, जानें कौन-सा कोर्स बेस्ट B.Pharma या D.Pharma?

Best Career Options After 12th Biology: 12वीं पास करने के बाद अगर आप फार्मेसी में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं. डीफार्मा और बीफार्मा. चलिए जानते हैं दोनों में क्या अंतर?
B.Pharma vs D.Pharma: अगर आपने 12वी बायोलॉजी विषय पास की है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए फार्मेसी से जुड़े दो करियर ऑप्शन डीफार्मा और बीफार्मा. चलिए जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर हैं और कौन सा कोर्स नौकरी के लिए बेस्ट हो सकता है.
दरअसल, मेडिकल फील्ड में करियर बनाने के लिए सिर्फ एमबीबीएस या डॉक्टर ही नहीं होता है. इसके अलावा भी ऐसे कई कोर्स होते हैं जिसे करके आप अच्छी इंकम कर सकते हैं. इनमें फार्मेसी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. फार्मेसी में मेडिसिन मेकिंग, जांच, क्वालिटी कंट्रोल आदि पर जानकारी दी जाती है.
डीफार्मा (डिप्लोमा इन फार्मेसी)
डीफार्मा की बात करें तो यह 2 साल का कोर्स है. यह एक डिप्लोमा डिग्री है. ये कोर्स उन छात्रों के लिए खास है जो मेडिसिन बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं. कई कॉलेज डीफार्मा की पढ़ाई कराते हैं. इसे करके आप अपना एक अच्छा करियर मेडिकल लाइन में बना सकते हैं.
बीफार्मा (बैचलर ऑफ फार्मेसी)
वहीं, बीफार्मा की बात करें तो ये 4 साल का कोर्स है. यह एक बैचलर डिग्री है. इस कोर्स की पढ़ाई में छात्रों को दवा बनाने से लेकर रिसर्च, मार्केटिंग और अस्पतालों में फार्मासिस्ट के तौर पर काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है. बीफार्मा एक डिग्री कोर्स है. ऐसे में इसका महत्व डीफार्मा के मुकाबले ज्यादा होता है. साथ ही छात्रों के लिए इसमें करियर के काफी स्कोप होते हैं, जिनमें सैलरी भी अच्छी मिलती है. बीफार्मा के बाद आप किसी भी प्राइवेट और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में काम कर सकते हैं. जैसे- हॉस्पिटल फार्मेसी, क्वालिटी कंट्रोल, फार्मा इंडस्ट्री, सेल्स एंड मार्केटिंग, कम्यूनिटी फार्मेसी, मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग आदि.
वही, सरकारी क्षेत्र में फार्मेसी छात्रों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ड्रग इंस्पेक्टर बनना है. ड्रग इंस्पेक्टर का काम दवाओं की क्वालिटी और सुरक्षा की जांच करना है. साथ ही अवैध दवाओं पर रोक लगाना भी ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी होती है. हालांकि, इस पद के लिए आपके पास बी.फार्मा और कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए.