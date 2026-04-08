एंट्रेंस एग्जाम की टेंशन खत्म! 12वीं के बाद ये हैं आसान और बेस्ट करियर ऑप्शन्स

Best Career Options After Class 12th: कक्षा 12वीं पास करने के बाद आमतौर पर कुछ कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट्स को पहले एंट्रेंस एग्जाम देना और उसमें अच्छे अंकों को हासिल करना जरूरी होता है. हालांकि, आज हम आपको कुछ ऐसे करियर ऑप्शन्स बताने जा रहे हैं जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं पड़ेगा.
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Best Career Options After Class 12th: अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं लेकिन गजब के करियर ऑप्शन की तलाश में हैं? या फिर उन स्टूडेंट्स में से एक हैं JEE MAIN या NEET UG जैसी कठिन परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई ऐसे ऑप्शन हैं जो करियर के लिए बेहतर माने जाते हैं. 12वीं के बाद अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ करियर ऑप्शन ऐसे हैं जिसे बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए भी अपना सकते हैं. बैचलर डिग्री से लेकर विभिन्न कोर्स को अपनाने का सोचने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज हम करियर के शानदार ऑप्शन बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं.
12वीं के बाद डायरेक्ट एडमिशन कोर्स को अपना सकते हैं. ग्रेजुएशन के लिए कई कॉलेज हैं जो सिर्फ 12वीं के अंकों के आधार पर दाखिला देते हैं. बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.), बैचलर ऑफ कॉमर्स (BCom), बैचलर ऑफ साइंस (B.Sc.) या बैचलर ऑफ बिजनेस (BBA) या चाहें तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर (BCA) जैसे कोर्स कर सकते हैं. ये सभी बैचलर कोर्स बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए किए जा सकते हैं.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल बेस्ड कोर्स कर सकते हैं. 12वीं के बाद स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी कोर्स अपना सकते हैं. सभी टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से संबंधित कोर्स हैं. बेहतर भविष्य के लिए ये करियर ऑप्शन बेस्ट हो सकता है.
अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है तो आप फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एनिमेशन और वीएफएक्स फोटोग्राफी जैसे कोर्स भी कर सकते हैं. इन कोर्स को बेहतर करियर ऑप्शन माना जाता है. फ्रीलांसर, मीडिया जगत या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर करियर बना सकते हैं.
ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं और नीट की परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स कर सकते हैं. कई अस्पतालों में इन योग्यता वालों की अच्छी खासी डिमांड होती है.
ध्यान रहे कि बेहतर करियर के लिए डिग्री के साथ स्किल्स की हाई डिमांड है. ऐसे में सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो जो भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं उससे संबंधित स्किल कोर्स भी जरूर करें. इससे सिर्फ आपका पोर्टफोलियो ही मजबूत नहीं बनेगा बल्कि हाई सैलरी पैकेज की नौकरियां और करियर के तमाम ऑप्शन हासिल हो सकेंगे.
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