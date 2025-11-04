Advertisement
Best Course After 12th: देश से लेकर विदेश तक 3 इंजीनियरिंग कोर्स वालों की मांग! जानें किसमें कितना सैलरी पैकेज

Best Course After 12th: क्या आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए बीटेक कोर्स को पसंद नहीं कर रहे हैं तो आइए 3 ऐसे कोर्स के बारे में बताते हैं जो सबसे कठिन हैं लेकिन सैलरी के मामले में बेहतरीन कहलाते हैं. आइए 3 बेस्ट इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:54 AM IST
Best Course After 12th: जब बात आती है करियर चॉइस की तो अक्सर छात्रों में कंफ्यूजन ये रहती है कि उनके लिए किस कोर्स को करना बेस्ट रहेगा. पहले के समय जहां कंप्यूटर कोर्स, बीए डिग्री, बीटेक डिग्री आदि चर्चाओं में होती थी. वहीं, अब ऑप्शन ही ऑप्शन्स हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 12वीं के बाद क्या करें. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artifical Intelligence) कोर्स को अपनाएं या कोई और कोर्स भी हैं जो तगड़ी सैलरी दिला सकते हैं? ऐसे सवालों के बीच अगर आप भी घिरे हुए हैं और एक साइंस स्ट्रीम छात्र हैं तो आइए ऐसे इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बताते हैं जो बीटेक नहीं, लेकिन उससे भी कम नहीं है. देश से लेकर विदेश तक में जिन इंजीनियरिंग कोर्स की अधिक मांग है और जॉब वैकेंसी भी होती है, आइए 3 बेस्ट इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में जानते हैं.

सबसे कठिन कोर्स, मांग है ज्यादा!

आज हम आपको जिन 3 इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं उसे करना आसान तो नहीं है और कोर्स करने के लिए एडमिशन मिल जाना भी एक मुश्किल भरा काम है. हालांकि, अगर कोर्स कर लिया तो नौकरी के कई ऑप्शन मिल सकते हैं. देश से विदेश तक इन कोर्स को करने वालों की बहुत मांग है. कम लोग इस कोर्स को करते हैं जिस वजह से वैकेंसी भी जल्दी देखने को मिल जाती है.

Biomedical Engineering

12वीं के बाद बीटेक नहीं करना तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने का सोच सकते हैं. चिकित्सा विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ ये कोर्स है जिसमें इंजीनियरिंग की जरूरत होती है. आर्टिफिशियल अंगों और मेडिकल उपकरणों के विकास के बारे में पढ़ाया जाता है. छात्र जीव विज्ञान, भौतिकी और कोडिंग के बारे में समझते हैं. इस कोर्स की काफी मांग है और लाखों रुपये में सैलरी हासिल कर सकते हैं.

Nuclear Engineering

उच्च स्तर की सटीकता और जिम्मेदारी की मांग वाला परमाणु इंजीनियरिंग कोर्स है. इस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र डिजाइन, विकिरण सुरक्षा और रिएक्टर भौतिकी जैसे संवेदनशील टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाता है. ये कोर्स कठिन है लेकिन इसकी मांग खूब है. इसमें भी सैलरी लाखों में मिल सकती है.

 Aerospace Engineering

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग करने का भी सोच सकते हैं. 12वीं के बाद ये कोर्स भी किया जा सकता है. हालांकि, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है मगर सैलरी के मामले में अच्छा है. इसमें विमानों, अंतरिक्ष यान के डिजाइन, निर्माण और परीक्षण से संबंधित पढ़ाई करवाई जाती है. इसे करने वाले की शुरुआती सैलरी लाखों में हो सकती है.

ये भी पढ़ें- Abroad Study: बदल रहा है पढ़ने का तरीका... AI Degree के लिए ये हैं टॉप विदेशी यूनिवर्सिटी, मिलेगी लाखों रुपये की सैलरी वाली नौकरी!

 

