Diploma Courses: 12वीं के बाद कर सकते हैं इन 3 डिप्लोमा कोर्स में से कोई एक, मिलेगी लाखों रुपये की सैलरी!

Diploma Courses after 12th Class: स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जब बात आती है किसी कोर्स को करने की या किसी डिग्री को हासिल करने की तो अक्सर सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि करियर के लिहाज से कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा. कम समय में कौन सा कोर्स ज्यादा सैलरी दिला सकती है या फिर किस कोर्स को करने से अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है? अगर आप भी उनमें से हैं जो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के बाद बस ये सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा डिप्लोमा कोर्स करें जो आपकी लाखों की कमाई करा सकें तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपके लिए 3 ऐसे बेस्ट डिप्लोमा कोर्स लेकर आए हैं जो लाखों रुपये की सैलरी वाली नौकरी दिला सकते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स में डिप्लोमा

12वीं के बाद या ग्रेजुएशन होने के बाद भी आप डिप्लोमा कोर्स को करने का सोच सकते हैं. ये एक ऐसा कोर्स है जो आपकी स्किल्स को बढ़ाने में मदद कर सकता है. आप चाहें तो इसे करने के बाद फुल या पार्ट टाइम नौकरी कर सकते हैं. इसके अलावा फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं. आजकल ग्राफिक डिजाइनर की काफी मांग है और इसमें डिप्लोमा करने के बाद भी मोटी कमाई कर सकते हैं. ग्राफिक डिजाइनिंग के डिप्लोमा कोर्स में फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग समेत अन्य स्किल्स भी सिखाए जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में डिप्लोमा

आज के समय में सबसे ज्यादा मांग वाला कोर्स अगर कोई है तो वो डिजिटल मार्केटिंग का है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग की का अच्छा खासा अनुभव रखने वाला शख्स मोटी कमाई कर सकते हैं. ये एक ट्रेंडिंग कोर्स है जिसकी मांग भी काफी ज्यादा है. वेबसाइट बनाने से लेकर उसे चलाने के तरीके को सिखाया जाता है. ये कोर्स 6 महीने से 1 साल की अवधि का होता है. अधिक अनुभव के लिए डिग्री भी हासिल कर सकते हैं. हालांकि, स्किल बढ़ाने के लिहाज से डिप्लोमा कर लेना भी बेहतर ऑप्शन है. इस स्किल के जरिए अच्छी-खासी सैलरी पैकेज वाली नौकरी हासिल कर सकते हैं. शुरुआती सैलरी ही 25000 रुपये होती है. जबकि, अनुभव के साथ लाखों रुपये की कमाई कर सकते हैं.

टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में डिप्लोमा

आजकल लोग घूमना-फिरना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और ऐसे में डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स की मांग भी काफी बढ़ती जा रही है. ये 6 महीने से 1 साल की अवधि वाला कोर्स है जिसमें अगर करियर एक बार बन गया तो मोटी कमाई हो सकती है.

ये भी पढ़ें- High Salary Courses: 12वीं के बाद करियर के लिए बेस्ट हो सकते हैं 3 कोर्स; मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी!