Education Loans: विदेश में पढ़ाई के लिए 3 सरकारी बैंक देते हैं पैसे, जानें स्टूडेंट्स के लिए कौन सा एजुकेशन लोन सबसे बेस्ट?

Best Education Loans for Student: क्या आप भी पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं? अगर हां, तो आइए वो 3 सरकारी बैंक जानते हैं जो छात्रों को एजुकेशन लोन दे रहे हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:01 PM IST
Best Education Loans for Student: क्या आप 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन पैसे न होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? अगर हां, तो चिंता न करें. भारतीय सरकार के 3 बैंक हैं जो छात्रों को पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन देते हैं. ऐसे में हर भारतीय का पढ़ाई करना संभव हो सकेगा. एजुकेशन लोन के जरिए आप अपनी पढ़ाई को लगातार कर सकते हैं. देश में पढ़ना हो या विदेश में सरकारी बैंक की ओर से कॉलेज छात्रों को पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन दिया जाता है. आज हम आपको उन 3 सरकारी बैंक के बारे में बताने जा रहे हैं जो आसानी से छात्रों को एजुकेशन लोन दे सकते हैं, आइए जानते हैं.

भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से ग्लोबल एड-वैंटेज योजना के तहत छात्रों को एजुकेशन लोन दिया जाता है. इसके तहत छात्रों को 7.5 लाख रुपये से 3 करोड़ रुपये तक की उच्च लोन लीमिट प्रदान की जाती है. इस लोन के तहत छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के दौरान ट्यूशन फीस, रहने, आने-जाने का खर्च भी शामिल है. बैंक की ओर से चुनिंदा प्रमुख संस्थानों के लिए बिना किसी गारंटी के 50 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन भी उपलब्ध है. ये एजुकेशन लोन डोमेस्टिक पढ़ाई के लिए भी दिया जाता है. अधिक जानकारी के लिए आप एसबीआई बैंक ब्रांच या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)

बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एजुकेशन लोन दिया जाता है. अगर आप विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो BOB से लोन ले सकते हैं. लंबे समय के लिए पढ़ाई की प्लानिंग करने वाले छात्र एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. प्रोफेशनल और टेकनिकल कोर्स के लिए ये लोन काम का साबित हो सकता है.

पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank)

सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की ओर से भी एजुकेशन लोन प्रदान किया जाता है. विद्यालक्ष्मी योजना (Vidyalakshmi Scheme) के तहत छात्रों को शिक्षा लोन दिया जाता है. हायर एजुकेशन के लिए आप लोन ले सकते हैं. पढ़ाई पूरी होने के 1 साल के बाद छात्र एजुकेशन लोन को चुका सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए PNB की ऑफिशियल वेबसाइट या बैंक ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं.

छात्रों के लिए कौन सा एजुकेशन लोन सबसे बेस्ट?

भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल ये तीनों बैंक किफायती ब्याज दर के साथ एजुकेशन लोन प्रदान करते हैं. तीनों में सबसे कम ब्याज दर के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा लोन देता है. इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है.

ये भी पढ़ें- Study Abroad: बिना 1 रुपये दिए भारतीय छात्र इस देश में कर सकते हैं मुफ्त पढ़ाई! जानें कौन सी डिग्री, कोर्स, और क्या है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन का तरीका

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

