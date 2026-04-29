Advertisement
trendingNow13198171
Hindi Newsशिक्षावीजा नियमों की टेंशन खत्म! यूरोप के ये 5 देश दे रहे हैं पढ़ाई के बाद रुकने और जॉब खोजने की खुली छूट; देखें पूरी डिटेल

वीजा नियमों की टेंशन खत्म! यूरोप के ये 5 देश दे रहे हैं पढ़ाई के बाद रुकने और जॉब खोजने की खुली छूट; देखें पूरी डिटेल

Job Search Visa in Europe: अमेरिका और कनाडा के सख्त नियमों के बीच यूरोप के देश जैसे जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन भारतीय छात्रों के लिए बेहतर ऑप्शन बनकर उभरे हैं. ये देश पढ़ाई पूरी होने के बाद छात्रों को 18 महीने तक का जॉब सीकर वीजा देने का काम करते हैं, जिससे वहां करियर बनाना काफी आसान हो गया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 09:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वीजा नियमों की टेंशन खत्म! यूरोप के ये 5 देश दे रहे हैं पढ़ाई के बाद रुकने और जॉब खोजने की खुली छूट; देखें पूरी डिटेल

Job Search Visa in Europe: विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए अब एक नया ऑप्शन तेजी से उभर रहा है. पहले ज्यादातर छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का रुख करते थे. लेकिन अब इन देशों में वीजा नियम सख्त हो रहे हैं. साथ ही नौकरी के मौके भी कम होते जा रहे हैं. ऐसे में यूरोप के कई देश छात्रों के लिए बेहतर ऑप्शन बनकर सामने आए हैं. यहां पढ़ाई की लागत भी बाकी देशों से कम है. साथ ही डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी खोजने की सुविधा भी मिलती है. यही वजह है कि अब भारतीय छात्रों का यूरोप फेवरेट जॉब डेस्टिनेशन बन रहा है.
 

जर्मनी

यूरोप के कई देश ऐसे हैं. जो पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को कुछ समय तक वहीं रुकने और नौकरी तलाशने की अनुमति देते हैं. सबसे पहले बात जर्मनी की करें. यहां की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र जॉब सीकर वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस वीजा की अवधि 18 महीने तक होती है. इस दौरान छात्र नौकरी ढूंढ सकते हैं. अगर नौकरी मिल जाती है. तो उसी परमिट पर काम भी शुरू किया जा सकता है. जर्मनी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहां कई कोर्स कम फीस में उपलब्ध हैं.

ऑस्ट्रिया 

ऑस्ट्रिया भी छात्रों को ऐसा ही मौका देता है. यहां ग्रेजुएशन के बाद छह महीने का जॉब सीकर वीजा मिलता है. इस दौरान छात्र देश में रह सकते हैं और नौकरी ढूंढ सकते हैं. हालांकि इस वीजा पर काम करने की अनुमति नहीं होती है. लेकिन जैसे ही नौकरी मिलती है. छात्र रेड-व्हाइट-रेड कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद वे वहां काम शुरू कर सकते हैं. ये प्रक्रिया छात्रों को कानूनी रूप से आगे बढ़ने का मौका देती है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वीडन और पुर्तगाल

स्वीडन में भी विदेशी छात्रों के लिए खास व्यवस्था है. यहां पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब खोजने के लिए अलग वीजा दिया जाता है. इसकी अवधि कम से कम तीन महीने होती है. जरूरत पड़ने पर इसे नौ महीने तक बढ़ाया जा सकता है. इस वीजा के लिए छात्र के पास बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है. साथ ही यह भी साबित करना होता है कि वह अपने खर्च खुद उठा सकता है. वहीं पुर्तगाल में जॉब सीकर वीजा के जरिए 120 दिनों तक नौकरी खोजने का समय मिलता है. इसे 60 दिनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है.

नीदरलैंड 

नीदरलैंड इस मामले में सबसे बेहतर विकल्पों में गिना जाता है. यहां विदेशी छात्रों को ओरिएंटेशन ईयर परमिट दिया जाता है. इसकी वैलिडिटी 12 महीने होती है. इस दौरान छात्र बिना किसी स्पॉन्सर के नौकरी खोज सकते हैं. अगर उन्हें नौकरी मिल जाती है. तो कंपनी को अलग से वर्क वीजा दिलाने की जरूरत नहीं होती है. कुल मिलाकर यूरोप के ये देश छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ करियर बनाने का अच्छा मौका देते हैं. इसलिए अगर आप विदेश में पढ़ाई के बाद नौकरी करना चाहते हैं. तो यूरोप आपके लिए एक मजबूत ऑप्शन साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें- BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

european countries for indian students

Trending news

देश का इकलौता सर्वे, जो कह रहा ममता फिर देंगी BJP को शिकस्त; बंगाल में फिर आएगी TMC
West Bengal Exit Poll
देश का इकलौता सर्वे, जो कह रहा ममता फिर देंगी BJP को शिकस्त; बंगाल में फिर आएगी TMC
बराक वैली से अपर असम तक...किसके हिस्से जाएंगी कितनी सीटें,जानें एग्जिट पोल का आंकड़ा
Assam Election Exit Polls
बराक वैली से अपर असम तक...किसके हिस्से जाएंगी कितनी सीटें,जानें एग्जिट पोल का आंकड़ा
Tamil Nadu Exit Poll 2026: AIADMK और TVK का हो सकता है सूपड़ा साफ, किंग बनेगी DMK
Tamil Nadu assembly election 2026 exit poll
Tamil Nadu Exit Poll 2026: AIADMK और TVK का हो सकता है सूपड़ा साफ, किंग बनेगी DMK
पुडुचेरी में NDA गाड़ेगी झंडा या बनेगी नई सरकार? Zeenia ने बताया Exit Poll
Puducherry
पुडुचेरी में NDA गाड़ेगी झंडा या बनेगी नई सरकार? Zeenia ने बताया Exit Poll
Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?
Zeenia Exit Poll 2026
Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?
Exit Poll 2026: केरल में किसकी बनेगी सरकार? सर्वे में UDF आगे, LDF से कांटे की टक्कर
Exit Poll Results Kerala 2026
Exit Poll 2026: केरल में किसकी बनेगी सरकार? सर्वे में UDF आगे, LDF से कांटे की टक्कर
आ गया आंकड़ा, असम में किसको कितनी मिलेंगी सीटें, कौन बनाएगा सरकार; Zeenia ने बताया
Assam Exit Poll
आ गया आंकड़ा, असम में किसको कितनी मिलेंगी सीटें, कौन बनाएगा सरकार; Zeenia ने बताया
बंगाल में 4 मई को दीदी गई? TMC के गढ़ में खिल सकता है कमल! Zeenia ने क्या बताया?
Zeenia Exit Poll 2026
बंगाल में 4 मई को दीदी गई? TMC के गढ़ में खिल सकता है कमल! Zeenia ने क्या बताया?
कौन है बंगाल में CM की पहली पसंद? BJP या TMC, किसे SIR का फायदा? Zeenia का Exit Poll
ZEENIA Exit Poll
कौन है बंगाल में CM की पहली पसंद? BJP या TMC, किसे SIR का फायदा? Zeenia का Exit Poll
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार