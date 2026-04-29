वीजा नियमों की टेंशन खत्म! यूरोप के ये 5 देश दे रहे हैं पढ़ाई के बाद रुकने और जॉब खोजने की खुली छूट; देखें पूरी डिटेल

Job Search Visa in Europe: विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए अब एक नया ऑप्शन तेजी से उभर रहा है. पहले ज्यादातर छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का रुख करते थे. लेकिन अब इन देशों में वीजा नियम सख्त हो रहे हैं. साथ ही नौकरी के मौके भी कम होते जा रहे हैं. ऐसे में यूरोप के कई देश छात्रों के लिए बेहतर ऑप्शन बनकर सामने आए हैं. यहां पढ़ाई की लागत भी बाकी देशों से कम है. साथ ही डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी खोजने की सुविधा भी मिलती है. यही वजह है कि अब भारतीय छात्रों का यूरोप फेवरेट जॉब डेस्टिनेशन बन रहा है.



जर्मनी

यूरोप के कई देश ऐसे हैं. जो पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को कुछ समय तक वहीं रुकने और नौकरी तलाशने की अनुमति देते हैं. सबसे पहले बात जर्मनी की करें. यहां की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र जॉब सीकर वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस वीजा की अवधि 18 महीने तक होती है. इस दौरान छात्र नौकरी ढूंढ सकते हैं. अगर नौकरी मिल जाती है. तो उसी परमिट पर काम भी शुरू किया जा सकता है. जर्मनी इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहां कई कोर्स कम फीस में उपलब्ध हैं.

ऑस्ट्रिया

ऑस्ट्रिया भी छात्रों को ऐसा ही मौका देता है. यहां ग्रेजुएशन के बाद छह महीने का जॉब सीकर वीजा मिलता है. इस दौरान छात्र देश में रह सकते हैं और नौकरी ढूंढ सकते हैं. हालांकि इस वीजा पर काम करने की अनुमति नहीं होती है. लेकिन जैसे ही नौकरी मिलती है. छात्र रेड-व्हाइट-रेड कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद वे वहां काम शुरू कर सकते हैं. ये प्रक्रिया छात्रों को कानूनी रूप से आगे बढ़ने का मौका देती है.

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स्वीडन और पुर्तगाल

स्वीडन में भी विदेशी छात्रों के लिए खास व्यवस्था है. यहां पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब खोजने के लिए अलग वीजा दिया जाता है. इसकी अवधि कम से कम तीन महीने होती है. जरूरत पड़ने पर इसे नौ महीने तक बढ़ाया जा सकता है. इस वीजा के लिए छात्र के पास बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है. साथ ही यह भी साबित करना होता है कि वह अपने खर्च खुद उठा सकता है. वहीं पुर्तगाल में जॉब सीकर वीजा के जरिए 120 दिनों तक नौकरी खोजने का समय मिलता है. इसे 60 दिनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है.

नीदरलैंड

नीदरलैंड इस मामले में सबसे बेहतर विकल्पों में गिना जाता है. यहां विदेशी छात्रों को ओरिएंटेशन ईयर परमिट दिया जाता है. इसकी वैलिडिटी 12 महीने होती है. इस दौरान छात्र बिना किसी स्पॉन्सर के नौकरी खोज सकते हैं. अगर उन्हें नौकरी मिल जाती है. तो कंपनी को अलग से वर्क वीजा दिलाने की जरूरत नहीं होती है. कुल मिलाकर यूरोप के ये देश छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ करियर बनाने का अच्छा मौका देते हैं. इसलिए अगर आप विदेश में पढ़ाई के बाद नौकरी करना चाहते हैं. तो यूरोप आपके लिए एक मजबूत ऑप्शन साबित हो सकता है.

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