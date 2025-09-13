Study in Abroad: ब्रिटेन जाकर करना चाहते हैं पढ़ाई? ये हैं 3 बेस्ट मास्टर डिग्री कोर्स, मिल सकती है लाखों रुपये की नौकरी!

Best Master Courses in UK: जब बात आती है हायर एजुकेशन की तो भारतीयों के बीच सबसे ज्यादा पसंदीदा दूसरा देश ब्रिटेन कहलाता है. यहां की यूनिवर्सिटी को सबसे बेहतर माना जाता है और मास्टर डिग्री के लिए कई भारतीय छात्र जाते हैं. एक डाटा की मानें तो लाखों भारतीय छात्र पढ़ने के लिए ब्रिटेन जाते हैं जिसकी मुख्य वजह पढ़ाई के साथ जॉब करने का मौका और आराम से मिलने वाला रूट वीजा भी है. अगर आप भी ब्रिटेन जाकर मास्टर करने की सोच रहे हैं तो आइए ऐसे 3 मास्टर कोर्स जान लेते हैं जो करियर के लिए बेस्ट रहेगा और लाखों रुपयों की सैलरी भी मिल सकेगी.

MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

करियर के लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेस्ट कोर्स माना जाता है. मास्टर डिग्री करने वाले इसके बारे में सोच सकते हैं. हेल्थकेयर से लेकर रिटेल तक मांग है. कोर्स के जरिए आप मशीनों के बारे में जान सकते हैं. MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिग्री की पढ़ाई के दौरान रोबोटिक्स स्टडी और नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी चीजें सिखाई जाती हैं. आमतौर पर इस डिग्री को हासिल करने वाले की सालाना सैलरी 83.50 लाख रुपये तक हो सकती है. इस कोर्स के तहत ग्रेजुएट होने पर छात्र इंजीनियर्स या रिसर्च साइंटिस्ट में करियर बना सकते हैं.

MSc साइबर सिक्योरिटी

बढ़ते साइबर ठगी और डिजिटल अटैक के कारण साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की मांग है. ऐसे में साइबर सिक्योरिटी कोर्स को करना बेस्ट रहेगा. इस कोर्स के दौरान नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और डिजिटल फॉरेंसिक आदि के बारे में पढ़ाया जाता है. MSc साइबर सिक्योरिटी डिग्री वालों को सालाना 60 लाख से 95.50 लाख तक सैलरी मिल सकती है. भारत समेत अन्य देशों में भी इस डिग्री वालों की अधिक मांग है.

MSc फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी

फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं. FinTech सबसे तेजी ग्रोथ होने वाला सेक्टर है. इसमें AI, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी फाइनेंस भी है. अलग-अलग क्षेत्र में इस ग्रेजुएशन के छात्र करियर बना सकते हैं. MSc फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी डिग्री वालों को सालाना 83.50 लाख रुपये तक सैलरी मिल सकती है.

