12वीं के बाद फार्मेसी में बनना है करियर? ये हैं देश के टॉप 10 बेस्ट Pharmacy college, मिल गया एडमिशन तो नौकरी पक्की!

TOP 10 Pharmacy College in India: कई सारे ऐसे छात्र होंगे जो 12वीं में बॉयो के साथ पढ़ाई करके नीट या एमबीबीएस नहीं बल्कि कुछ अलग फील्ड में करियर बनाने की सोचते हैं. ऐसे में अगर आप फार्मेसी में अपना भविष्य बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. इस खबर में हम लेकर आए हैं देश के टॉप 10 बेस्ट फार्मेसी कॉलेज के नाम, जहां से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अच्छे नौकरी हासिल कर सकते हैं.

फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है, जिसमें दवाइयों के बारे में पढ़ाया जाता है. अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 (NIRF Ranking 2025) की पूरी लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए. बता दें, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश के सभी कॉलेज/यूनिवर्सिटी के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग जारी की गई है.

देश के टॉप 10 बेस्ट फार्मेसी कॉलेज (Top 10 Pharmacy College Ranking)

जामिया हमदर्द, नई दिल्ली बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस, पिलानी पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऊटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्माशूटिकल एंड रिसर्च हैदराबाद, हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्टनोलॉजी, मुंबई जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मैसुर मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, उडुपी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्माशूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, मोहाली एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्टनोलॉजी, चेन्नई

कौन कर सकता है फार्मेसी कोर्स?

अगर आप फार्मेसी की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं तो सबसे ये जान लें कि इसके लिए आपको 12वीं पास होना. 12वीं में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय होना चाहिए. साथ ही कम से कम 50 प्रतिशत नंबर के साथ आपको 12में पास होना होगा.

फार्मेसी में करियर ऑप्शन क्या है? (Pharmacy Career Options)