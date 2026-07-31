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'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ... पहले टीचर तो दो' महाराष्ट्र में ऐसा क्यों बोल रहे हैं 10वीं के छात्र?

Maharashtra 10th Students Protest: महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सभी का ध्यान खींचा है. यहां कक्षा 10वीं के छात्रों को जिस समय बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए किताबों को पकड़ना चाहिए था उन्होंने हाथ में तख्तियां ली हुई है जिसमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ... पहले टीचर तो दो जैसे नारे लिखे हुए हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 31, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:49 PM IST
'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ... पहले टीचर तो दो' महाराष्ट्र में ऐसा क्यों बोल रहे हैं 10वीं के छात्र?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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