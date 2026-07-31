'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ... पहले टीचर तो दो' महाराष्ट्र में ऐसा क्यों बोल रहे हैं 10वीं के छात्र?

Maharashtra 10th Students Protest: देश की शिक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़ा करने वाला मामला महाराष्ट्र से सामने आया है. वहां के धाराशिव जिले में सैकड़ों छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं और सिर्फ एक ही मांग 'शिक्षक दो' की कर रहे हैं. दरअसल, एक विरोध प्रदर्शन का मामला सामने आया है जहां पर छात्रों की ओर से नारा लगाया जा रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ... सेव चाइल्ड जैसी बातें बोलते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर तो भेजिए. ये मामला एक ऐसे स्कूल से जुड़ा हुआ है जहां पिछले 4 साल से शिक्षक नहीं है.