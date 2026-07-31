'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ... पहले टीचर तो दो' महाराष्ट्र में ऐसा क्यों बोल रहे हैं 10वीं के छात्र?

Maharashtra 10th Students Protest: देश की शिक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़ा करने वाला मामला महाराष्ट्र से सामने आया है. वहां के धाराशिव जिले में सैकड़ों छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं और सिर्फ एक ही मांग 'शिक्षक दो' की कर रहे हैं. दरअसल, एक विरोध प्रदर्शन का मामला सामने आया है जहां पर छात्रों की ओर से नारा लगाया जा रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ... सेव चाइल्ड जैसी बातें बोलते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल में टीचर तो भेजिए. ये मामला एक ऐसे स्कूल से जुड़ा हुआ है जहां पिछले 4 साल से शिक्षक नहीं है.
धाराशिव जिले के परांडा तालुका के सोनारी गांव स्थित जिला परिषद माध्यमिक विद्यालय में लगभग 4 साल हो चुके हैं और यहां पर शिक्षकों से लेकर और कर्मचारियों के पद खाली हैं. छात्रों की ओर से बार-बार शिकायत की जा चुकी है मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है. माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं न होने से छात्रों के पास कोई शिक्षक नहीं है और अब बच्चों का सब्र खत्म हो चुका है जिस वजह से सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर चुके हैं.
धरने में शामिल छात्र-छात्राओं का कहना है कि सरकार शिक्षा और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान चलाती है लेकिन अगर स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे तो छात्राएं और छात्र अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? इसी सवाल को उठाने के लिए उन्होंने ये नारा लगाया है. छात्रों द्वारा कहा जा रहा है कि स्कूल तक बेटियों को लाना आसान है लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक का होना भी जरूरी है.
छात्रों की मुख्य मांगों की अगर बात करें तो पहली ये है कि वो नियमित माध्यमिक विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं. दूसरी ये है कि चार साल से खाली पड़े सभी शिक्षक और कर्मचारियों के पद भरने चाहिए. तीसरी मांग है कि 10वीं बोर्ड परीक्षा से पहले पढ़ाई सामान्य रूप से शुरू करा दें. चौथी और आखिर मांग ये है कि अस्थायी व्यवस्था की जगह स्थायी समाधान करें.
प्रदर्शनकारियों के अनुसार उन्होंने 28 जुलाई 2026 को जिला परिषद के CEO, शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एक लिखित ज्ञापन भी सौंपा था, मगर इसे लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे में अब छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा और नियमित माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा.