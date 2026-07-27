/IIT में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं! अब फ्रेंच, जर्मन, जापानी और मंदारिन भी सीख सकते हैं छात्र, जानिए कहां मिल रहे हैं ये कोर्स

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) देश और दुनिया में इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं. लेकिन अब कई IIT अपने छात्रों, प्रोफेशनल्स और आम लोगों के लिए विदेशी भाषा पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं. इन कोर्सों का उद्देश्य केवल नई भाषा सिखाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय संस्कृति, वैश्विक अवसरों और बहुभाषी कौशल से भी जोड़ना है. कई कार्यक्रम ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, जिससे देशभर के लोग इनका लाभ उठा सकते हैं.
देश के विभिन्न IIT परिसरों में फ्रेंच, जर्मन, जापानी, मंदारिन (चीनी भाषा) और संस्कृत जैसे भाषा पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं. इन कोर्सों का संचालन मुख्य रूप से संस्थानों के ह्यूमैनिटीज विभाग या इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस के माध्यम से किया जाता है. कई कोर्स शुरुआती (Basic) और उन्नत (Advanced) स्तर पर उपलब्ध हैं, जिससे नए और अनुभवी दोनों तरह के विद्यार्थी जुड़ सकते हैं.
IIT कानपुर अपने फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम के तहत फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा के कोर्स कराता है. ये कोर्स बेसिक और एडवांस दोनों स्तरों पर उपलब्ध हैं. इनमें छात्र, संस्थान के कर्मचारी और बाहरी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संचालित होती हैं. कोर्स पूरा करने वाले प्रतिभागियों को संस्थान की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है.
IIT दिल्ली के इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा पढ़ाई जा रही है. यह कार्यक्रम छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, पूर्व छात्रों, कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों और बाहरी अभ्यर्थियों के लिए भी खुला है.
वहीं IIT बॉम्बे सबसे अधिक भाषा विकल्प देने वाले संस्थानों में शामिल है. यहां फ्रेंच, जर्मन, जापानी, मंदारिन और संस्कृत जैसी भाषाओं के कोर्स उपलब्ध हैं. ये कक्षाएं शाम के समय आयोजित होती हैं और प्रत्येक मॉड्यूल पूरा करने पर प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है.
जो विद्यार्थी घर बैठे विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, उनके लिए IIT मद्रास ने NPTEL और SWAYAM प्लेटफॉर्म पर जर्मन भाषा के तीन स्तरों वाले ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए हैं. इन कोर्सों में नामांकन निःशुल्क है. हालांकि प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1,000 रुपये शुल्क देकर प्रॉक्टर्ड परीक्षा देनी होगी.
IIT खड़गपुर अपने छात्रों को जर्मन भाषा वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाता है. इसके अलावा संस्थान NPTEL के माध्यम से ऑनलाइन स्पोकन संस्कृत कोर्स भी संचालित करता है. वहीं IIT हैदराबाद ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से संस्कृत का प्रारंभिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है. इस कोर्स में बिना किसी पूर्व भाषा ज्ञान वाले लोग भी दाखिला ले सकते हैं.
विदेशी भाषा सीखने से छात्रों को केवल नई भाषा का ज्ञान ही नहीं मिलता, बल्कि वैश्विक कंपनियों में नौकरी, उच्च शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अवसर भी बढ़ते हैं. IIT अब पारंपरिक STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) शिक्षा से आगे बढ़कर बहुभाषी कौशल, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंतरविषयक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं. यही वजह है कि इंजीनियरिंग के साथ भाषा शिक्षा भी अब छात्रों के करियर को नई दिशा देने का माध्यम बन रही है.