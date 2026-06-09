/सिर्फ NIRF रैंक देखकर न चुनें इंजीनियरिंग कॉलेज! एक्सपर्ट्स ने बताए सफलता तय करने वाले 7 बड़े फैक्टर

जेईई एडवांस (JEE Advanced) 2026 के नतीजे आने के बाद देशभर में इंजीनियरिंग एडमिशन और काउंसलिंग का दौर शुरू हो गया है. लाखों छात्र आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, राज्य विश्वविद्यालयों और निजी संस्थानों के बीच सही विकल्प तलाश रहे हैं. आमतौर पर छात्र कॉलेज की रैंकिंग, प्लेसमेंट और फीस को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं.
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आज के दौर में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ रैंकिंग से नहीं पहचाना जा सकता. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई तकनीकों और तेजी से बदलती इंडस्ट्री की जरूरतों ने इंजीनियरिंग शिक्षा की परिभाषा बदल दी है.
विशेषज्ञों के अनुसार NIRF रैंकिंग उपयोगी जरूर है, लेकिन यह किसी कॉलेज की पूरी तस्वीर नहीं दिखाती. BITS Pilani के ग्रुप वाइस चांसलर और IIT दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव का कहना है कि 10 या 20 रैंक का अंतर व्यावहारिक रूप से बहुत मायने नहीं रखता. छात्रों को यह देखना चाहिए कि कॉलेज में फैकल्टी कितनी सुलभ है, पढ़ाई का माहौल कैसा है और छात्रों को सीखने के कितने अवसर मिलते हैं. केवल रैंकिंग के आधार पर निर्णय लेना कई बार गलत साबित हो सकता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की असली पहचान उसके कैंपस में प्रवेश लेने के बाद छात्रों के विकास से होती है. क्या छात्र अधिक आत्मविश्वासी बन रहे हैं? क्या वे वास्तविक समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं? क्या उनमें नई चीजें सीखने की उत्सुकता बढ़ रही है? यही बातें किसी संस्थान की गुणवत्ता तय करती हैं. NIT राउरकेला के निदेशक प्रोफेसर के. उमामहेश्वर राव के अनुसार एक अच्छा कॉलेज वही है जो छात्रों को अकादमिक उत्कृष्टता के साथ उद्योग के लिए भी तैयार करे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीकों के कारण इंजीनियरिंग शिक्षा में बड़ा बदलाव आ रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि आज जो तकनीक पहले वर्ष में पढ़ाई जाती है, वह चार साल बाद पुरानी भी हो सकती है. इसलिए अब केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है. छात्रों में समस्या समाधान, अनुकूलन क्षमता, बहुविषयक समझ और लगातार सीखने की आदत होना जरूरी है. आज उद्योग ऐसे इंजीनियर चाहते हैं जो AI, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजाइन और बायोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकें.
अधिकांश छात्र कॉलेज चुनते समय सबसे पहले प्लेसमेंट पैकेज देखते हैं. लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि केवल वेतन के आधार पर कॉलेज का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए. कई बार कुछ अंतरराष्ट्रीय ऑफर औसत पैकेज को बढ़ा देते हैं, जिससे वास्तविक तस्वीर अलग हो सकती है. छात्रों को औसत वेतन की बजाय मीडियन सैलरी, भर्ती करने वाली कंपनियों की विविधता और नौकरी की प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए. इंजीनियरिंग शिक्षा केवल पहली नौकरी नहीं बल्कि 40 साल के करियर की नींव होती है.
विशेषज्ञों के अनुसार आज इंटर्नशिप, रिसर्च और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो गई है. कक्षा में पढ़ाए गए सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया में लागू करने का अनुभव छात्रों को बेहतर इंजीनियर बनाता है. NIT राउरकेला के प्रोफेसर अनिंद्य बसु का कहना है कि इंटर्नशिप उद्योग और शिक्षा के बीच की दूरी को कम करती है. छात्रों को ऐसे कॉलेज चुनने चाहिए जहां उन्हें रिसर्च लैब, मेकर स्पेस, प्रतियोगिताओं और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स में भाग लेने के पर्याप्त अवसर मिलें.
विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स टूल्स और डिजिटल संसाधनों ने शिक्षा को पहले से अधिक लोकतांत्रिक बना दिया है. आज एक प्रेरित छात्र किसी भी कॉलेज से पढ़कर नई तकनीकें सीख सकता है. हालांकि शीर्ष संस्थानों में बेहतर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और मजबूत इंडस्ट्री नेटवर्क जैसी सुविधाएं अब भी मौजूद हैं. फिर भी करियर की सफलता केवल कॉलेज के नाम पर निर्भर नहीं करती.
विशेषज्ञों की सलाह है कि कॉलेज चुनते समय रैंकिंग, प्लेसमेंट और फीस के साथ-साथ फैकल्टी, कैंपस कल्चर, इंटर्नशिप, रिसर्च अवसर, मेंटरशिप और छात्र समुदाय पर भी ध्यान देना चाहिए. कॉलेज केवल एक मंच देता है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि छात्र उपलब्ध अवसरों का कितना बेहतर उपयोग करते हैं. इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज का चुनाव सोच-समझकर और दीर्घकालिक करियर लक्ष्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए.