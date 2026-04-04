Advertisement
trendingNow13165255
Hindi Newsशिक्षाMBBS रिजल्ट में बड़ा खेल! फेल हुए 65% छात्र अचानक कैसे हो गए पास?

MBBS रिजल्ट में बड़ा खेल! फेल हुए 65% छात्र अचानक कैसे हो गए पास?

MBBS result scam: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के फेल हुए 70 में से 46 छात्र री-चेकिंग के बाद पास घोषित किए गए हैं, जिससे परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस गड़बड़ी के लिए एक परीक्षक की सख्त मार्किंग को जिम्मेदार ठहराते हुए जांच के आदेश दिए हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MBBS रिजल्ट में बड़ा खेल! फेल हुए 65% छात्र अचानक कैसे हो गए पास?

MBBS result scam: पंजाब की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एमबीबीएस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. यहां घोषित किए गए नतीजों में भारी गड़बड़ी की बात सामने आई है. हैरानी की बात यह है कि जो छात्र पहले फेल हो गए थे, उनमें से करीब 65 प्रतिशत छात्र री-चेकिंग के बाद पास हो गए. इस पूरे मामले ने यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, इस परीक्षा में कुल 1091 छात्रों ने हिस्सा लिया था. इनमें से 70 छात्रों को पहले फेल घोषित किया गया था. यह रिजल्ट 3 मार्च को जारी हुआ था. लेकिन जब छात्रों ने अपने नंबरों की दोबारा जांच कराई, तो स्थिति पूरी तरह बदल गई. री-चेकिंग के बाद 70 में से 46 छात्र पास हो गए. इसके बाद यूनिवर्सिटी ने 2 अप्रैल को संशोधित रिजल्ट जारी किया.

कितने लोग हुए थे फेल?

शुरुआती रिजल्ट में ज्यादातर छात्र फोरेंसिक मेडिसिन विषय में फेल हुए थे. इनकी संख्या 62 थी. वहीं 8 छात्र कम्युनिटी मेडिसिन में फेल बताए गए थे. लेकिन दोबारा जांच के बाद बड़ी संख्या में छात्रों के नंबर बढ़ गए और वे पास हो गए. खास बात यह भी सामने आई कि पास होने वाले ज्यादातर छात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के थे.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली बार री-चेकिंग में इतने बच्चें हुए पास

एक प्रोफेसर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में फेल छात्र री-चेकिंग के बाद पास हुए हैं. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के नियमों में केवल री-चेकिंग की अनुमति होती है. इसमें सिर्फ अंकों की गिनती और जोड़ की जांच की जाती है. आमतौर पर कॉपी को दोबारा जांचने यानी री-इवैल्यूएशन का प्रावधान नहीं होता. ऐसे में यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है.

इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. राजीव सूद ने सफाई दी है. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने की जानकारी मिलने के बाद स्पेशल री-इवैल्यूएशन कराया गया. दो अलग-अलग परीक्षकों से कॉपियां दोबारा जांच कराई गईं. इसमें पाया गया कि पहले एक परीक्षक ने बहुत सख्ती से मार्किंग की थी. इसी वजह से कई छात्र फेल हो गए थे. अब उस परीक्षक के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होने तक उसे परीक्षा से जुड़े काम से हटा दिया गया है.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

mbbs result scam

Trending news

मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
Middle East War
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, अब उद्योग पर संकट के बादल
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
Iran-US War
भारत के 7वें LPG टैंकर ने पार किया होर्मुज, जल्द पहुंचेगा भारत; 17 जहाज कतार में
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
Panama papers
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
Shahsi Tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
Maharashtra news
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
DNA
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश