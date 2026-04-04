MBBS रिजल्ट में बड़ा खेल! फेल हुए 65% छात्र अचानक कैसे हो गए पास?

MBBS result scam: पंजाब की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एमबीबीएस परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. यहां घोषित किए गए नतीजों में भारी गड़बड़ी की बात सामने आई है. हैरानी की बात यह है कि जो छात्र पहले फेल हो गए थे, उनमें से करीब 65 प्रतिशत छात्र री-चेकिंग के बाद पास हो गए. इस पूरे मामले ने यूनिवर्सिटी की परीक्षा प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, इस परीक्षा में कुल 1091 छात्रों ने हिस्सा लिया था. इनमें से 70 छात्रों को पहले फेल घोषित किया गया था. यह रिजल्ट 3 मार्च को जारी हुआ था. लेकिन जब छात्रों ने अपने नंबरों की दोबारा जांच कराई, तो स्थिति पूरी तरह बदल गई. री-चेकिंग के बाद 70 में से 46 छात्र पास हो गए. इसके बाद यूनिवर्सिटी ने 2 अप्रैल को संशोधित रिजल्ट जारी किया.

कितने लोग हुए थे फेल?

शुरुआती रिजल्ट में ज्यादातर छात्र फोरेंसिक मेडिसिन विषय में फेल हुए थे. इनकी संख्या 62 थी. वहीं 8 छात्र कम्युनिटी मेडिसिन में फेल बताए गए थे. लेकिन दोबारा जांच के बाद बड़ी संख्या में छात्रों के नंबर बढ़ गए और वे पास हो गए. खास बात यह भी सामने आई कि पास होने वाले ज्यादातर छात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के थे.

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पहली बार री-चेकिंग में इतने बच्चें हुए पास

एक प्रोफेसर ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में फेल छात्र री-चेकिंग के बाद पास हुए हैं. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के नियमों में केवल री-चेकिंग की अनुमति होती है. इसमें सिर्फ अंकों की गिनती और जोड़ की जांच की जाती है. आमतौर पर कॉपी को दोबारा जांचने यानी री-इवैल्यूएशन का प्रावधान नहीं होता. ऐसे में यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है.

इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. राजीव सूद ने सफाई दी है. उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने की जानकारी मिलने के बाद स्पेशल री-इवैल्यूएशन कराया गया. दो अलग-अलग परीक्षकों से कॉपियां दोबारा जांच कराई गईं. इसमें पाया गया कि पहले एक परीक्षक ने बहुत सख्ती से मार्किंग की थी. इसी वजह से कई छात्र फेल हो गए थे. अब उस परीक्षक के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होने तक उसे परीक्षा से जुड़े काम से हटा दिया गया है.

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