BFUHS Result 2025 Out: यूजी और पीजी कोर्स के रिजल्ट आउट, bfuhs.ac.in पर ऐसे करें चेक

BFUHS Result 2025 Declared: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने अलग-अलग यूजी और पीजी कोर्स के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो छात्र इन परिक्षाओं में शामिल हुए थे वो ऑफिशियल वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. नीचे डायरेक्ट लिंक दी गई है.

बता दें, यूजी और पीजी के कोर्स जैसे BPCCHN, बीएससी नर्सिंग, पीजी नर्सिंग, बीपीटी, पीजी फिजियोथेरेपी सहित कई परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं. रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन संख्या के अंतिम तीन अंकों की जरूरत पड़ेगी.

कैसे करें BFUHS रिजल्ट डाउनलोड?

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाना होगा.

होम पेज पर रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

ऐसा करते ही आपके सामने नई स्क्रीन खुल जाएगी. यहां फिर'परिणाम देखें' टैब पर क्लिक करें.

नया पेज खुलने पर आपको अपने कोर्स और रोल नंबर को लिखकर सबमिट करना है.

ऐसा करते ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा.

आप इसे डाउनवोड कर सकते हैं और उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (BFUHS) फरीदकोट, पंजाब में स्थित है. ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त है. 1998 में इसकी स्थापना पंजाब अधिनियम संख्या 18 के तहत हुई थी. ये यूनिवर्सिटी चिकित्सा विज्ञान संकाय, दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय, नर्सिंग विज्ञान संकाय और फिजियोथेरेपी संकाय में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कोर्स प्रदान करता है. वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से 160 कॉलेज संबद्ध हैं.

