BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 Declared: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट ने स्टाफ नर्स परीक्षा 2025 का एडमिट जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:41 PM IST
BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 OUT: बीएफयूएचएस स्टाफ नर्सडमिट कार्ड जारी, यहां bfuhs.ac.in से करें डाउनलोड

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 Released: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट ने स्टाफ नर्स परीक्षा 2025 का एडमिट जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट  bfuhs.ac.in पर जाकर हॉल टिकट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे- रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा 
बीएफयूएचएस स्टाफ नर्स परीक्षा 2025 का आयोजन 5 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 406 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किया जा रहा है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे याद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के कैंडिडेट्स को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: TNPSC Group 2 Answer Key 2025: कब जारी होगी टीएनपीएससी ग्रुप-2 आंसर-की? इस डायरेक्ट लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड 
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

जानकारी के लिए बता दें, जो उम्मीदवार अपना रोल नंबर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हों, वे व्यक्तिगत रूप से यूनिवर्सिटी में जाएं या recruitmentbfuhsmedical@gmail.com पर जाकर ईमेल करें. ध्यान दें,  ईमेल का जवाब उन्हीं सवालों का दिया जाएगा, जो टेक्निकल ग्लिच से जुड़ा होगा. 

ये भी पढ़ें: CBSE 10वीं-12वीं के प्राइवेट स्टूडेंट्स फटाफट कर लें रजिस्ट्रेशन, कल है आवदेन की लास्ट डेट

