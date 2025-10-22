Advertisement
Bhai Dooj 2025 Quiz: देश के स्टेट में भाई दूज को कहते हैं भाऊबीज, क्या आपको पता राज्य का नाम?

Bhai Dooj 2025 Quiz: क्या आपको पता देश के राज्य में भाई दूज को भाऊबीज  के नाम से जाना जाता है. अगर नहीं तो पढ़ें ये खबर.. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:45 PM IST
Bhai Dooj 2025 Trending GK Quiz: 23 को पूरे देश में भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है. बहनें अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए इस दिन विधि-विधान से पूजा करती हैं. ऐसे में आज के इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई दूज से जुड़े कुछ जीके के सवाल और जवाब, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. 

प्रश्न-1: भाई दूज कब मनाया जाता है?
उत्तर: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को

प्रश्न-2: भाई दूज को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
उत्तर: भैयादूज, भाऊबीज, भ्रातृ द्वितीया

प्रश्न-3: भाई दूज किस देवी-देवता से जुड़ा हुआ पर्व है?
उत्तर: यमराज और उनकी बहन यमुना से

प्रश्न-4: भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को क्या लगाती हैं?
उत्तर: तिलक (या टीका)

प्रश्न-5: भाई दूज का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
उत्तर: भाई-बहन के प्रेम और स्नेह को मजबूत करना

प्रश्न-6: यमराज और यमुना की कथा किस पर्व से जुड़ी है?
उत्तर: भाई दूज से

प्रश्न-7: महाराष्ट्र में भाई दूज को क्या कहते हैं?
उत्तर: भाऊबीज

प्रश्न-8: नेपाल में भाई दूज को किस नाम से मनाया जाता है?
उत्तर: भाई टीका

प्रश्न-9: भाई दूज कब मनाई जाती है – अमावस्या को या द्वितीया को?
उत्तर: द्वितीया को

प्रश्न-10: भाई दूज के दिन कौन-सा स्नान करने की परंपरा है?
उत्तर: यमुना स्नान

प्रश्न-11: भाई दूज किस त्योहार के तुरंत बाद आता है?
उत्तर: दीवाली के तुरंत बाद

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. यहां दिए गए किसी भी तथ्य के बारे में Zee News Hindi पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले इसे रीचेक जरूर कर लें.

