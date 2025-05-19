BEML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस! HR पदों के लिए आवेदन शुरू, 1.6 लाख तक होगी मंथली सैलरी

BEML Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी करने के साथ तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) ने ऑफिसर (Gr-II) HR / असिस्टेंट मैनेजर (Gr-III) HR के कुल 22 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 07 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ 2 वर्षीय MBA (HR/IR)/ MSW और MA (सोशल वर्क के साथ HR/IR)/ पोस्ट-ग्रेजुएशन / 2 वर्षीय डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में होना चाहिए. इसी के साथ उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए.

इतने सालों का अनुभव अनिवार्य

ऑफिसर-HR : 2 साल

असिस्टेंट मैनेजर-HR : 4 साल

इतनी होगी सैलरी

ऑफिसर-HR : 40,000 से 1,40,000 रुपये प्रति महीने

असिस्टेंट मैनेजर-HR : 50,000 से 1,60,000 रुपये प्रति महीने

आयु सीमा

ऑफिसर-HR : अधिकतम आयु 29 साल

असिस्टेंट मैनेजर-HR : अधिकतम आयु 30 साल

वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

