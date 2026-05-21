Largest District of India: राजस्थान, यूपी, बिहार नहीं… भारत का वो सबसे बड़ा जिला जिसके सामने फेल हैं कई राज्य, जानें इसका अनोखा इतिहास

भारत में हर राज्य और जिला अपनी खास पहचान रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा जिला भी है जिसका क्षेत्रफल कई राज्यों से बड़ा है? यह जिला इतना विशाल है कि इसके सामने हरियाणा, केरल और गोवा जैसे राज्य भी छोटे लगते हैं. यही नहीं, इसका इतिहास महाभारत और प्राचीन ग्रंथों तक में मिलता है. हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ जिले की, जो भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है. रेगिस्तान, समुद्र, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से भरा यह इलाका सिर्फ पर्यटन ही नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. आइए जानते हैं कच्छ जिले से जुड़ी दिलचस्प बातें.

आखिर कौन है भारत का सबसे बड़ा जिला?

भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात राज्य का कच्छ जिला है. क्षेत्रफल के हिसाब से यह देश का नंबर-1 जिला माना जाता है. सरकारी वेबसाइट के मुताबिक कच्छ का कुल क्षेत्रफल करीब 45,674 वर्ग किलोमीटर है. इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी इससे छोटे हैं. कच्छ अपनी रेगिस्तानी जमीन, लंबी समुद्री तटरेखा और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता है. यह जिला भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और पाकिस्तान की सीमा से भी जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि इसका सामरिक महत्व भी काफी ज्यादा माना जाता है.

कितने राज्यों से बड़ा है कच्छ?

कच्छ का क्षेत्रफल कई राज्यों से भी ज्यादा है. हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जबकि केरल करीब 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला है. वहीं गोवा का कुल क्षेत्रफल सिर्फ 3,702 वर्ग किलोमीटर है. इसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी कच्छ के सामने बेहद छोटे दिखाई देते हैं. यही कारण है कि कच्छ को भारत का सबसे विशाल जिला कहा जाता है. इतना बड़ा इलाका होने की वजह से यहां रेगिस्तान, खेती की जमीन, समुद्री क्षेत्र और कई प्राकृतिक स्थल मौजूद हैं. इसकी भौगोलिक विविधता इसे और खास बनाती है.

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कच्छ का इतिहास इतना खास क्यों?

कच्छ सिर्फ आकार में बड़ा नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी बेहद पुराना और दिलचस्प माना जाता है. प्राचीन ग्रंथों और महाभारत में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है. इतिहासकारों के अनुसार पहले इस इलाके को ‘अभिर’ नाम से जाना जाता था. यूनानी यात्रियों ने भी इसे ‘अभिरिया’ के नाम से लिखा है. कहा जाता है कि इसकी भौगोलिक आकृति कछुए जैसी दिखाई देती थी, इसलिए इसका नाम ‘कच्छ’ पड़ा. यहां मौर्य, गुप्त, चावड़ा और जडेजा राजवंशों का शासन भी रहा. लंबे समय तक यह व्यापार और समुद्री संपर्क का बड़ा केंद्र माना जाता था.

रण ऑफ कच्छ क्यों है दुनियाभर में मशहूर?

कच्छ का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा रण ऑफ कच्छ है, जो सफेद नमक के रेगिस्तान के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यहां हर साल रण उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें देश-विदेश से लाखों पर्यटक पहुंचते हैं. कच्छ की संस्कृति, लोक संगीत, हस्तशिल्प और पारंपरिक कला भी लोगों को खूब आकर्षित करती है. यहां का मुख्यालय भुज शहर है, जो प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है. कच्छ का इलाका पाकिस्तान, राजस्थान और अरब सागर से घिरा हुआ है. इसकी भौगोलिक स्थिति इसे भारत के सबसे खास जिलों में शामिल करती है. यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत लोगों को हैरान कर देती है.

आज के कच्छ की पहचान क्या है?

आज का कच्छ आधुनिक विकास और ऐतिहासिक विरासत का शानदार मेल माना जाता है. आजादी के बाद यह क्षेत्र पहले भाग-C राज्य के रूप में भारत सरकार के अधीन था. बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन के दौरान इसे बॉम्बे राज्य में शामिल किया गया और 1960 में गुजरात बनने के बाद यह गुजरात का हिस्सा बन गया. वर्तमान कच्छ जिला पुराने कच्छ क्षेत्र और मोरबी रियासत के कुछ गांवों को मिलाकर बनाया गया था. आज यह जिला पर्यटन, संस्कृति, हस्तशिल्प और सामरिक महत्व के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है. प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कच्छ से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं.