Advertisement
trendingNow13202785
Hindi Newsशिक्षा310 साल पुराना इतिहास! जानिए भारत के उस पहले स्कूल के बारे में, जहां से शुरू हुई थी आधुनिक शिक्षा की क्रांति

310 साल पुराना इतिहास! जानिए भारत के उस पहले स्कूल के बारे में, जहां से शुरू हुई थी आधुनिक शिक्षा की क्रांति

इतिहास के पन्नों में एक ऐसा स्कूल दर्ज है जो करीब 310 साल पुराना है और आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है. यह स्कूल न सिर्फ शिक्षा का केंद्र रहा है, बल्कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने में भी इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है. आइए जानते हैं आखिर कौन सा स्कूल है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 03, 2026, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

310 साल पुराना इतिहास! जानिए भारत के उस पहले स्कूल के बारे में, जहां से शुरू हुई थी आधुनिक शिक्षा की क्रांति

भारत में आज लाखों स्कूल हैं और करोड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश का पहला स्कूल कौन सा था और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इतिहास के पन्नों में एक ऐसा स्कूल दर्ज है जो करीब 310 साल पुराना है और आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है. यह स्कूल न सिर्फ शिक्षा का केंद्र रहा है, बल्कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखने में भी इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है. यहां की लाइब्रेरी में आज भी 18वीं सदी की किताबें सुरक्षित रखी हैं, जो इतिहास की अनमोल धरोहर हैं. आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक स्कूल की पूरी कहानी आसान भाषा में.

भारत का पहला स्कूल कब और कहां बना था?

भारत में शिक्षा का औपचारिक इतिहास बहुत पुराना माना जाता है, लेकिन आधुनिक स्कूल प्रणाली की शुरुआत 18वीं सदी में हुई. देश का पहला माना जाने वाला स्कूल चेन्नई में स्थित सेंट जॉर्ज एंग्लो-इंडियन हायर सेकेंड्री स्कूल है, जिसकी स्थापना वर्ष 1715 में हुई थी. यह स्कूल करीब 310 साल पुराना है और आज भी सक्रिय है. उस समय भारत में शिक्षा सीमित थी और केवल कुछ खास वर्गों तक ही पहुंचती थी, लेकिन इस स्कूल ने संगठित शिक्षा की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. यहां से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव मानी जाती है.

इस स्कूल का इतिहास और पहचान क्या है?

सेंट जॉर्ज एंग्लो-इंडियन हायर सेकेंड्री स्कूल की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को संगठित रूप देना था. यह स्कूल चेन्नई में स्थित है और अपने लंबे इतिहास के कारण काफी प्रसिद्ध है. यहां आज भी 18वीं सदी की कई पुरानी किताबें मौजूद हैं, जो इसकी ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती हैं. समय के साथ यह स्कूल एक साधारण संस्थान से विकसित होकर एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र बन गया. इसकी पहचान न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मानी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह स्कूल किस उद्देश्य से बनाया गया था?

शुरुआत में इस स्कूल को अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था. उस समय समाज में शिक्षा का दायरा बहुत सीमित था, इसलिए इस स्कूल ने कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाई का अवसर दिया. बाद में यह एक बड़े शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित हो गया. इस स्कूल का प्रबंधन चर्च ऑफ साउथ इंडिया द्वारा किया जाता है, जो इसे नैतिक और सांस्कृतिक आधार भी प्रदान करता है. यहां पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होती है और विज्ञान, कला, वाणिज्य जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं.

आज इस स्कूल में क्या खास सुविधाएं मिलती हैं?

आज के समय में यह स्कूल करीब 1500 छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है. यहां छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों पर भी खास ध्यान दिया जाता है. क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स जैसे खेल नियमित रूप से कराए जाते हैं. साथ ही वाद-विवाद, नाटक और संगीत जैसी गतिविधियां भी आयोजित होती हैं. इस स्कूल की फीस भी अन्य संस्थानों की तुलना में काफी कम मानी जाती है. यहां से पढ़े कई छात्र आज देश और दुनिया में अलग-अलग क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

Oldest school India

Trending news

BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
Mamata Banerjee
BJP के झंडे वाली CAR स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गई? ममता की सीट भवानीपुर में फिर बवाल
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
Indian Army
हाइकोर्ट ने Army Chief और रक्षा सचिव पर लगाया फाइन; जानें क्या है पूरा मामला
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
great nicobar project
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का ‘सीक्रेट प्लान’! सोशल मीडिया पर क्यों मचा है घमासान?
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
chennai
चलती फ्लाइट से कूदा यात्री! चेन्नई एयरपोर्ट पर हाईवोल्टेज ड्रामा, मचा हड़कंप
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
bengaluru news
मैं तुम्हें जला दूंगा...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
Pune
पुणे में 3 साल की मासूम से हैवानियत, सड़कों पर उतरे लोग; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे जाम
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
west bengal election result
'दिल्ली से आओ, 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे...',परिणाम से पहले फाल्टा सीट पर छिड़ी तकरार
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश
Delhi AC Blast
9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश
DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में बुरी तरह जली लाशें, जानें 10 बड़ी बातें
Delhi AC Blast
DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में बुरी तरह जली लाशें, जानें 10 बड़ी बातें
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
Delhi
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?